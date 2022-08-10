بـ3 رسائل عبر "سناب شات".. هل يلمح فهد المولد لرحيله عن نادي الاتحاد السعودي؟

تداول جمهور نادي الاتحاد السعودي بضع صور نشرها لاعب الفريق، فهد المولد، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، تتضمن بعض التلميحات ربما إلى اقتراب رحيله عن ”العميد“.

ونشر المولد حكمة على حسابه تقول ”اللحظة التي تشعر فيها بأن عليك أن تثبت قيمتك للبعض.. هي اللحظة التي عليك أن تتركهم فيها“، ووضع رمزا تعبيريا يشير لاتفاقه مع الجملة، وكلمة ”بالتأكيد 100%“.

ثم وضع صورة أخرى تحمل جملة ”سنكون كما نريد ولو بعد حين“، ثم نشر صورة له بعدها مرتديا قميص المنتخب السعودي.

واعتبر الجمهور أن ما كتبه المولد ربما كان تمهيدًا لإعلان رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

فهد المولد عبر SC. pic.twitter.com/Vyu6avZGna — Insider Itti (@InsiderItti) August 9, 2022

وكانت تقارير صحفية سعودية، تحدثت عن مستقبل فهد المولد، الذي تم إيقافه مرة أخرى بعد ثبوت تعاطيه منشطات.

وقال صحيفة “الرياضية”، في تقرير لها أخيرًا إن ”فهد المولد قد أصبح لاعبا حرّا بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد في الشهر الماضي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد كانت اتفقت مع فهد المولد على تجديد عقده، وذلك قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة المنشطات.

وبات فهد المولد حاليًّا دون نادٍ بعد توقف مفاوضات تجديد عقده مع الاتحاد، منذ قرار إيقافه في مارس الماضي لمدة 18 شهرًا بسبب المنشطات، للمرة الثانية في مسيرته كلاعب.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أوقفت المولد في المرة الأولى لمدة عام واحد بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات وذلك كان خلال موسم 2019/21.

وشارك فهد المولد في 22 مباراة مع نادي الاتحاد خلال الموسم الماضي بواقع “1332 دقيقة لعب” إذ سجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وكان ”العميد“ أنهى موسمًا قويًّا قدم خلاله أداءً جيدًا، لكن في نهاية المطاف لم يحالفه الحظ في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الذي ذهب مجددًا إلى الهلال.

وضم الفريق منذ بداية الميركاتو أكثر من صفقة، منهم: زكريا هوساوي قادمًا من أحد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حتى صيف 2023، وطارق حامد، لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، والأنغولي هيلدر كوستا قادما من صفوف ليدز يونايتد.