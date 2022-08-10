تاليسكا وأبو بكر يتدخلان لإقناع آدم لياليتش بالانضمام لنادي النصر السعودي

كشفت موقع ”fanatic“ التركي، أن لاعبي نادي النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينيست أبو بكر، تدخلا لمحاولة إقناع الصربي آدم لياليتش، لاعب بيشكتاش التركي، بالانضمام للفريق خلال الموسم الجديد.

وقال الموقع التركي إن الصحفي الايطالي، نيكولو شيرا، صرح أن النصر الذي يضم لاعبي بيشكتاش السابقين تاليسكا وأبو بكر، يجري محادثات مع آدم ليايتش، حيث إن النادي السعودي قدم بالفعل عرضا للاعب الصربي حتى عام 2024.

وبدأ آدم ليايتش، الذي يلعب في مركز الهجوم، مسيرته الكروية في 1998 مع نادي جوسنكا ثم انتقل لنادي بارتيزان، الذي بدأ الاحتراف معه في 2008.

ثم انتقل اللاعب الصربي لنادي فيورنتينا في 2010، لينتقل بعدها إلى روما في 2013، ثم إلى إنتر ميلان (إعارة)، ومنه إلى تورينو، ثم يعار إلى بيشكتاش التركي، لينتقل إليه رسميا في 2019.

نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع الصربي آدم ليايتش https://t.co/jUZXAIQKjx pic.twitter.com/QtDFxmw9xJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

ويجيد الصربي البالغ من العمر 30 عاما، والذي انتهى عقده مع بيشكتاش بنهاية يوليو الماضي،اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، وأيضل يلعب كجناح (أيمن – أيسر).

وشارك ليايتش مع بشكتاش التركي في 85 مباراة بمختلف البطولات وقد سجل 18 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

ونجحت إدارة النصر حتى الآن في الاستعداد الجيد للموسم الجديد، فتعاقدت مع المدرب رودي غارسيا، والحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لصفقة لضم المدافع جيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس المقبل.

21 يوم على انطلاق #الدوري_السعودي_للمحترفين ⚽️🔥 pic.twitter.com/0NWlslRL60 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2022

ويفتتح الهلال حامل اللقب الجولة الأولى بمواجهة فريق الخليج الصاعد لدوري المحترفين، بينما سيواجه النصر فريق الوحدة الصاعد حديثًا أيضاً، ويواجه فريق اتحاد جدة فريق العدالة، ويخوض الشباب أولى مباريات الموسم أمام الباطن.

وسيكون الديربي بين النصر والهلال في الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

يذكر أن الهلال يحمل ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.