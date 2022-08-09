محمد البكيري يشعل أزمة حمد الله والاتحاد والنصر بتغريدة مثيرة للجدل

أثارت تغريدة من الصحفي محمد البكيري مقدم برنامج ”المنصة“ في إذاعة (ألف-ألف) ورئيس تحرير صحيفتي (النادي والرياضي) سابقا بشأن قضية إيقاف المهاجم عبد الرزاق حمد الله وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات الكثير من التفاعلات عبر تويتر.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي إيقاف المغربي حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان ”العميد“ من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وقال البكيري في تغريدته المثيرة للجدل ”خليكم معي وركزوا : في الوثيقة رقم 1 من تسريبات قرار لجنة الاحتراف يُظهر تاريخ تقديم النصر شكواه (2022/3/28). وفي الوثيقة رقم 2 تُظهر اجتماع اللجنة مع مسلي آل معمر والدوسري، في نفس اليوم لأخذ إفادتهم. كيف ومتى اجتمع ودرس اعضاء اللجنة الشكوى حتى يستئنسوا بإفادة الشاكي وشاهده حضوريا!؟.

”منذ متى ولجنة الاحتراف سريعة في طلب أو قبول جلسات استماع للطرف الشاكي النصر وشاهده في نفس اليوم، وخلال ساعات من تقديم الشاكي لشكواه؟ ولماذا معلومة مثل هذه لم يُخطر بها الطرف الاخر (الاتحاد) في مداولات القضية. فقط ظهرت عندما استلم حكم اللجنة؟ من مع من. ومن ضد من يالجنتنا؟“.

وأضاف في تغريدة منفصلة “ الأمر الاكثر فداحة وسخرية: كيف يذهب المدعو حمد الدوسري الى ملعب من ملاعب الدولة. وفي بطولة تحمل اسم سمو ولي العهد السعودي للإضرار بنادي من أنديته ويقر بذلك. ثم يسرح ويمرح دون عقاب؟!“.

كلام مهم و خطير من دفوعات #الاتحاد ..عن ما حدث للاعبه #حمدالله عندما ذهب الى الأدلة الجنائية لمطابقة صوته. وتم توقيعه على اعتراف !!؟ _ كذلك اتضح ان الجوال الذي احضرته #لجنة_الاحتراف للادلة الجنائية هو جهاز كان يصور جهاز أخر بتصوير فيديو. وليس نفس الجوال الذي تم الاتصال منه!!؟ pic.twitter.com/H7jB0bYGGM — محمد البكيري (@m_bukairy) August 9, 2022

وأثارت هذه التغريدات الكثير من الجدل والتعليقات، حيث قال حساب “ إتي كونتننتال“ : ”الاستاذ عندما لايلخص المنهج يخليك تذاكر كل يوم“

وأشارت تسريبات على تويتر في صورة وثائق أن الدوسري أحد مشجعي الاتحاد العاملين في إحدى المستشفيات وتجمعه علاقات جيدة مع اللاعبين نتيجة عمله الآخر وهو بيع الأدوات والأجهزة الرياضية.

وكشفت التحقيقات عن أن الدوسري سجل مكالمة هاتفية مع السعيد وخلالها تحدث البلوي، وتم الحديث بين الطرفين حول انتقال اللاعب المغربي للاتحاد وترحيبه بذلك لكن مع ضرورة إتباع الخطوات القانونية اللازمة.

وخلال التحقيقات أجاب الدوسري عن سبب تسجيل المكالمة قائلا ”كان هدفي تحدي بأني أنا الذي سعيت لنقل حمدالله للاتحاد. المفاوضات أخذت مع حمدالله أربعة أيام فقط لينضم إلى الاتحاد وقد تنازل عن 50% من قيمة راتبه لينضم إلى العميد. اللاعب المغربي أخذ مخالصة رسمية من النصر بنسبة 100%، وحامد البلوي لعب دورًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب وأقنع إدارة العميد واللاعب بالتوقيع وقد كان“.

وفي الوقت ذاته أشارت تقارير إلى أن الدوسري كان وراء إلغاء عبوة زجاجية خلال إحدى مباريات الاتحاد بتواطؤ ورشوة من النصر وذلك لحرمان العميد من جماهيره.