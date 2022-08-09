عمر السومة ينشر فيديو مؤثر ليودع به جماهير النادي الأهلي السعودي (فيديو)

ودع عمر السومة جماهير فريق النادي الأهلي السعودي بعد رحيله رسميًا إلى العربي القطري، بنشره لفيديو مؤثر.

ونشر السومة فيديو يوثق من خلاله لحظات الفرح والسعادة مع زملائة وجماهير الأهل، خلال الفترة التي قضاها مع ”الراقي“.

https://twitter.com/EremSports/status/1557048146907332610

وأعلن فريق العربي القطري حصوله على خدمات السوري عمر السومة قائد النادي الأهلي السعودي، للعب في صفوفه خلال الميركاتو الحالي، بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وأصدر النادي العربي بيانًا قال فيه إنه تم الاتفاق مع النادي الأهلي السعودي على إعارة اللاعب عمر السومة إلى نادينا لمدة موسم واحد.

ووجه النادي القطري شكر خاص للنادي الأهلي السعودي على حسن التعاون بشأن تلك الصفقة.

https://twitter.com/alarabi_club/status/1557038494178050050

ووقع السومة على عقد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة حتى صيف 2023، وسيحصل الأهلي على ما يقرب من مليوني دولار مقابل تلك الصفقة.

وهبط النادي الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه ما خلق غضبا جماهيريا كبيرا ضد إدارة ماجد النفيعي الذي رفض الاستقالة وقرر الاستمرار في منصبه.

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 أخرى منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

وسبق أن لعب السومة في صفوف القادسية الكويتي في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، ورحل عن الفريق إلى صفوف الأهلي في صيف 2014، والذي توج معه بلقب الدوري في موسم 2015-2016، كما حقق معه لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات.

وتمكن السومة من تسجيل 10 أهداف بقميص الأهلي، كما صنع 3 في 24 مباراة لعبها في الدوري الموسم الماضي، كما سجل هدفًا وصنع آخر في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد السومة الهداف التاريخي للأهلي والدوري السعودي للمحترفين برصيد 143 هدفًا في 179 لقاءً.