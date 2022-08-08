الاتحاد والشباب يتنافسان على إدينسون كافاني

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن ناديي الاتحاد والشباب السعوديين يتنافسان لضم الأوروغواياني إدينسون كافاني في السوق الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ إن الاتحاد والشباب يرغبان في ضم كافانى بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن اللاعب يفضل البقاء في أوروبا.

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقا أن كافاني تلقى عرضا من نادى النصر، كما تلقى العديد من العروض الأخرى من بوكا جونيورز الأرجنتيني وبوتافوغو وكورينثيانز البرازيليين.

ويلعب كافاني صاحب الـ35 عاما، وانتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد في يونيو الماضي وقد انضم للفريق في 2020.

ويشارك كافاني مع المنتخب أوروغواي منذ 2008، وتوج مع بلاده بلقب كوبا أمريكا 2011، وفاز بالمركز الرابع في كأس العالم 2010.

وسبق لكافاني اللعب لنادى دانوبيو ،باليرمو، وفى 2010 أعير إلى نابولي الإيطالي حتى انتقل إليه رسميا في 2011، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2013.

يشار إلى أن كافاني سجل 200 هدف، وصنع 43 في 301 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.

وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، ولاعب وسط طارق حامد لاعب الزمالك المصري، بدلا من البرتغالي آندريه فيليبي.

كما تعاقد الشباب مع المدرب الإسباني فيسينتي مورينو، إضافة إلى الحارس الياباني كيم سونغ جيو قادما من كاشيوا ريسول.