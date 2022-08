الاتحاد والشباب يتنافسان على إدينسون كافاني

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن ناديي الاتحاد والشباب السعوديين يتنافسان لضم الأوروغواياني إدينسون كافاني في السوق الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ إن الاتحاد والشباب يرغبان في ضم كافانى بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن اللاعب يفضل البقاء في أوروبا.

🚨🔥 #AlIttihad and #AlShabab have approached Edinson #Cavani's entourage, asking for information. 🇸🇦

❌ To date, the 🇺🇾 striker prefers to stay in 🇪🇺. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/aShMLCp7Y1

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 8, 2022