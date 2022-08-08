أهداف مباراة النصر وجوفنتود توريمولينوس (فيديو)

تقدم نادي النصر السعودي بهدفين على منافسه غوفنتود توريمولينوس الإسباني في مباراة ودية اليوم الإثنين.

وتقدم المهاجم الكاميروني فنيسنت أبو بكر بالهدف الأول لنادي النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وضاعف المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا تقدم النصر في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وتعاقد النصر في السوق الصيفي الحالي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ولاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو، والمدافع الإيفواري غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة الوحدة يوم 27 أغسطس الحالي.

وتأهل النصر إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والفيحاء.