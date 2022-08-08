نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع الصربي آدم ليايتش

كشفت تقارير إعلامية أن الصربي آدم ليايتش، لاعب بيشكتاش التركي، قد ينتقل لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكتب الإعلامي ماركو كونتريو، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الإثنين، أن اللاعب الصربي يعد ضمن أهداف مدرب النصر الحالي الفرنسي، رودي غارسيا، الذي دربه لفترة طويلة في وقت سابق، كما أن اللاعب أصبح حرا.

وصاحب الـ30 عامًا انتهى عقده مع بيشكتاش بنهاية يوليو الماضي ولم يجدده، ولم ينضم لأي فريق حتى الآن، وقد أشارت التقارير إلى سعي الفريق السعودي للتعاقد معه.

📢🇸🇦 Il serbo Adem #Ljajic potrebbe ripartire dall'Arabia Saudita. Tra i grandi svincolati di questo mercato, è uno degli obiettivi dell'#AlNassr di Rudi Garcia che lo ha già a lungo allenato in passato. #النصر @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) August 7, 2022

وبدأ آدم ليايتش، الذي يلعب في مركز الهجوم، مسيرته الكروية في 1998 مع نادي جوسنكا ثم انتقل لنادي بارتيزان، الذي بدأ الاحتراف معه في 2008.

ثم انتقل اللاعب الصربي لنادي فيورنتينا في 2010، لينتقل بعدها إلى روما في 2013، ثم إلى إنتر ميلان (إعارة)، ومنه إلى تورينو، ثم يعار إلى بيشكتاش التركي، لينتقل إليه رسميا في 2019.

ويجيد الصربي الدولي اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، والمهاجم، وأيضًا اللعب كجناح (أيمن – أيسر).

شارك ليايتش مع بشكتاش التركي في 85 مباراة بمختلف البطولات وقد سجل 18 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

ونجحت إدارة النصر حتى الآن في الاستعداد الجيد للموسم الجديد، فتعاقدت مع المدرب رودي غارسيا، والحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لصفقة لضم المدافع جيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي.

ويسعى نادي النصر، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، حيث احتل المركز الثالث في منافسات الموسم الماضي، ويتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي مع الهلال والاتحاد والفيحاء.

ويجري النصر معسكرا مغلقًا في إسبانيا؛ استعدادا للموسم الجديد، والذي ينطلق في 25 أغسطس الجاري مع انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإدارة النصر تبحث الآن عن توفير مباراة ودية للفريق الأول، حيث خاطبت نظيرتها في الرائد من أجل خوض لقاء ودي على ملعب ”مرسول بارك“، يوم 20 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يستهل النصر مشواره في الموسم الرياضي الجديد ”2022-2023″، بمواجهة الوحدة، الصاعد حديثًا، في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في 27 أغسطس.