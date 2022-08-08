أسباب عدم انضمام مصطفى فتحي لمعسكر نادي التعاون السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أسباب عدم تمكن مصطفى فتحي، لاعب نادي التعاون السعودي، من الالتحاق بمعسكر فريقه المقام حاليا في مدينة ميرلو بهولندا، ما أثار جدلا واسعا بشأن قرب اللاعب بالانتقال للأهلي المصري.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، إن ”فرصة انتظام مصطفى فتحي بمعسكر هولندا تضاءلت بسبب منعه من مغادرة مطار القاهرة الدولي، لاشتراطات متعلقة بالخدمة العسكرية في مصر“.

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادرها، إلى أن إدارة نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي، لا تزال تبحث جديًا عن مخرج من هذا المأزق الخاص باللاعب في بلاده، من أجل إكمال مدة العقد النظامية التي وقعها مع النادي السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمدة موسمين ونصف الموسم قادمًا فيها من نادي الزمالك.

وانطلق معسكر التعاون 22 يوليو الماضي في هولندا، على أن يختتم في 16 أغسطس الجاري.

ويتبقى للزمالك من قيمة الصفقة البالغة مليون دولار نحو 400 ألف دولار، وهي المستحقات التي تشكلت في ثلاث دفعات، دفع منها اثنتين وتبقت واحدة، وفقًا لحديث المصادر ذاتها.

وزعمت تقارير متداولة في الإعلام المصري أن اللاعب اتفق مع النادي الأهلي، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بموافقة نادي اللاعب الأصلي التعاون.

وكان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات للحصول على خدمات مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: ”لا يوجد ما يمنع من تفاوض الأهلي مع مصطفى فتحي، لأن التعاون حصل على خدمات اللاعب من الزمالك عن طريق البيع النهائي“.

وأضاف: ”الأهلي إذا أراد التعاقد مع مصطفى فتحي، يستطيع أن يفعل ذلك من خلال شراء اللاعب من النادي السعودي، والأيام المقبلة ستحسم تلك الأمور وتحدد وجهة اللاعب المقبلة“.

وانضم مصطفى فتحي للتعاون، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، واستطاع صاحب الـ28 عاما تسجيل 4 أهداف خلال 10 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، في الموسم الماضي.