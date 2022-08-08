ما هي الورقة التي تدعم موقف محمد أبو جبل في شكواه ضد النصر السعودي؟

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عن تجهيز محمد أبو جبل، حارس الزمالك السابق، لورقة سيقدمها في شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد مسؤولي النصر السعودي تدعم موقفه بعد رفض الأخير إتمام التعاقد الذي تم بينهما.

وقال حتحوت، عبر برنامجه، مساء الأحد: ”أبو جبل قال في بيان رسمي إنه وقع للنصر وحصل على مقدم ولكن إدارة العالمي رفضت إتمام التعاقد معه، حيث طالب بكامل مستحقاته والتقدم بشكوى في الفيفا، في المقابل فإن مسؤولي النصر قرروا شكوى الحارس وطالبوا باستعادة ما دفعوه له“.

وأضاف: ”تواصلنا مع أبو جبل وقال لنا إن معه ما يثبت حقه في الحصول على قيمة العقد كاملة، وإن يوم 19 مايو كان هو التاريخ الذي عدل فيه الفيفا نهاية موسم الدوري المصري من 30-6 إلى 30-8، وإن أبو جبل وقع عقده مع النصر يوم 18 مايو أي قبل يوم من تغيير نهاية الدوري المصري الممتاز، وبالتالي هذه هي الورقة التي سيقدمها للفيفا، وسألنا النصر ولكنهم قالوا لا تعليق بعد البيان الذي أصدرناه“.

خبر الماتش.. أبو جبل يجهز مفاجأة للنصر السعودي هذه تفاصيلها pic.twitter.com/SqK9QXCTn7 — حَتْحُوت (@HHathout) August 7, 2022

بيان نادي النصر السعودي

وكان نادي النصر السعودي قد أصدر بياناً، كشف فيه أنه سوف يتقدم بدعوى أمام الفيفا، لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا لصالح محمد أبوجبل.

وجاء بيان نادي النصر رداً على ما أعلنه الحارس الدولي ولاعب الزمالك السابق، الذي أكد أنه سوف يتقدم بشكوى ضد النصر السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بالحصول على عقده كاملًا مع النادي السعودي، بالإضافة للحصول على تعويض عن كل الأضرار التي تكبدها اللاعب بسبب كتيبة العالمي.

وأشار محمد أبو جبل إلى أنه كان حريصاً على السفر إلى السعودية للانضمام لمعسكر النصر، استعداداً للموسم الجديد، ولكنه فوجئ برفض النادي الاعتراف بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لعدة أسباب، تبدو غير منطقية من وجهة نظره.

وأعلن النصر في وقت سابق تعاقده مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس نيس وآرسنال ونابولي السابق.

أبو جبل لعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينها 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.