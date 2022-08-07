ركلات الترجيح تُهدي السعودية كأس العرب للشباب على حساب مصر

تُوج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي أقيمت في السعودية، عقب فوزه 5 – 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وبادر منتخب السعودية عن طريق عبدالعزيز العليوة، غير أن صلاح باشا أدرك التعادل لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 49.

بهدف عبد العزيز العليوه .. #السعودية تتقدم في الشوط الأول بهدف أمام منتخب #مصر في نهائي #كأس_العرب_للشبابpic.twitter.com/9njNuc5LGw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

بطريقة رائعة .. صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي يسجل هدف تعادل #مصر في #السعودية بنهائي كأس العرب تحت ٢٠ عاما #السعوديه_مصر pic.twitter.com/qv0s4i14Ri — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2022

واحتكم المنتخبان في البداية إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب السعودي.

سجلت السعودية ركلاتها الخمس، بينما أهدر عمر فايد لمصر وسدد في القائم.

https://twitter.com/ssc_sports/status/1556361983280259074