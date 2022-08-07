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رياضة

ركلات الترجيح تُهدي السعودية كأس العرب للشباب على حساب مصر
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 20:02 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 20:55 GMT

ركلات الترجيح تُهدي السعودية كأس العرب للشباب على حساب مصر

تُوج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي أقيمت في السعودية، عقب فوزه 5 - 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر، اليوم الأحد، في المباراة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تُوج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي أقيمت في السعودية، عقب فوزه 5 – 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

وبادر منتخب السعودية عن طريق عبدالعزيز العليوة، غير أن صلاح باشا أدرك التعادل لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 49.

واحتكم المنتخبان في البداية إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب السعودي.

سجلت السعودية ركلاتها الخمس، بينما أهدر عمر فايد لمصر وسدد في القائم.

https://twitter.com/ssc_sports/status/1556361983280259074

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