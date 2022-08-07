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رياضة

نادي الهلال يتغلب على ألميريا (فيديو)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 19:15 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 19:30 GMT

نادي الهلال يتغلب على ألميريا (فيديو)

تغلب نادي الهلال السعودي 2/1 على منافسه ألميريا الإسباني، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، على ملعب بيريلي ستاديوم في إنجلترا. وتقدم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تغلب نادي الهلال السعودي 2/1 على منافسه ألميريا الإسباني، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، على ملعب بيريلي ستاديوم في إنجلترا.

وتقدم لوسيانو ڤييتو بالهدف الأول للهلال، في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 85 نجح ألميريا بتقليص الفارق بهدف من ضربة جزاء.

وهذه المباراة الودية الأخيرة لألميريا قبل أن يستهل مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد، حامل لقب الموسم الماضي، يوم الأحد 14 أغسطس، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين، عندما يحل ضيفًا، يوم الـ25 من الشهر الحالي، على نادي الخليج الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

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