نادي الهلال يتغلب على ألميريا (فيديو)

تغلب نادي الهلال السعودي 2/1 على منافسه ألميريا الإسباني، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد، على ملعب بيريلي ستاديوم في إنجلترا.

وتقدم لوسيانو ڤييتو بالهدف الأول للهلال، في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 40.

الهدف الأول للهلال عن طريق لوسيانو فيتو الهلال 1 – الميريا 0#الهلال_الميريا البث المباشرhttps://t.co/IjeHhel4C8https://t.co/Y1LVjBxTla pic.twitter.com/YhMy8eqCK5 — برنامج كورة (@korarotana) August 7, 2022

وفي الدقيقة 85 نجح ألميريا بتقليص الفارق بهدف من ضربة جزاء.

وهذه المباراة الودية الأخيرة لألميريا قبل أن يستهل مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد، حامل لقب الموسم الماضي، يوم الأحد 14 أغسطس، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين، عندما يحل ضيفًا، يوم الـ25 من الشهر الحالي، على نادي الخليج الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.