ردة فعل تركي آل الشيخ بعد هدف نادي الهلال على ألميريا (فيديو)

طالب تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني بالهدوء بعد هدف نادي الهلال السعودي على النادي السعودي، اليوم الأحد.

ويلعب الهلال، بطل الدوري السعودي، أمام ألميريا، العائد للدوري الإسباني الدرجة الأولى، على ملعب بيريلي ستاديوم في إنجلترا.

ردة فعل تركي ال الشيخ بعد هدف #الهلال. pic.twitter.com/DvUQCdNI3P — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 7, 2022

وتقدم لوسيانو ڤييتو للهلال في الدقيقة 20، وبعدما ظهر تركي آل الشيخ وهو يطالب بالهدوء.

وستكون هذه المباراة الودية الأخيرة لألميريا قبل أن يستهل مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد، حامل لقب الموسم الماضي، يوم الأحد 14 أغسطس على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وهذه المباراة الأولى من نوعها بين الهلال وألميريا عبر تاريخهما، إذ لم تسبق للهلال مواجهة ألميريا العائد مجددًا لمنافسات الدوري الإسباني بعد 7 أعوام من هبوطه، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

ويستهل الهلال مواجهاته الرسمية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا، يوم الـ25 من الشهر الحالي، على نادي الخليج الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.