تركي آل الشيخ: الهلال نادي طفولتي.. وننسق لودية بين النصر وألميريا

اقتحم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، الأستوديو التحليلي لمباراة الهلال السعودي ضد ألميريا الودية.

ويصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره ألميريا الإسباني، في مواجهة ودية، مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وقال آل الشيخ في الأستوديو التحليلي إنه سعيد جدًا بالمباراة، خاصة أنها بين فريقين، الأول هو الهلال الذي كان يعشقه منذ الطفولة، والآخر هو ألميريا الذي يمتلكه.

ومازح ”آل الشيخ“ المتواجدين في الأستوديو، وقال إنه طلب من سالم الدوسري ألا يحتفل بـ“التخليط“ حال إحرازه هدفًا في شباك ألميريا.

وكشف ”آل الشيخ“ عن دخوله في مفاوضات مع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي للعب مباراة ودية بين ألميريا و“العالمي“ في شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب الهلال ضد ألميريا على ملعب بيرنلي في مدينة بيرتون الإنجليزية، وهي الأولى من نوعها بين الفريقين عبر تاريخهما، إذ لم يسبق للهلال مواجهة ألميريا الإسباني العائد مجددًا لمنافسات الدوري الإسباني بعد 7 أعوام من هبوطه، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وتعد مواجهة الهلال بالنسبة لألميريا آخر تحضيراته قبل مواجهته الافتتاحية، أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني، الذي سينطلق بعد أسبوع من الآن على ملعبه في مدينة ألميريا.

ويستهل الهلال مواجهاته الرسمية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا، يوم الـ25 من الشهر الحالي، على نادي الخليج الصاعد حديثًا من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وكشفت الإعلانات الرسمية عن المباراة المرتقبة، أن النقل التلفزيوني سيكون بجودة عالية وتقنيات حديثة، من خلال استخدم 33 كاميرا موزعة في أرجاء الملعب، بالإضافة إلى استخدام أفضل التقنيات الحديثة في الكاميرات المستخدمة أبرزها 8 أنواع في التصوير، وبإخراج أنتوني ميلز، الذي سبق له أن تولى عمل نهائي دوري أبطال أوروبا في عدة أعوام.