رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع الأنغولي هيلدر كوستا

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، اليوم الأحد، التعاقد مع الأنغولي هيلدر كوستا من ليدز يونايتد.

ولم يكشف الاتحاد عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد، لكن بحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن الاتحاد ضم هيلدر كوستا لموسم واحد بنظام بالإعارة من ليدز يونايتد، مع خيار الشراء عند نهاية الإعارة.

وهيلدر كوستا، البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب على الجهة اليمنى بشكل أكبر، ويرتبط عقده مع ليدز يونايتد حتى يونيو 2024.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن هيلدر كوستا سجل مع ليدز يونايتد 8 أهداف، وصنع 11 في 71 مباراة، في حين سجل 19 هدفًا، وصنع 19 في 109 مباريات مع وولفرهامبتون، كما سجل 5 أهداف، وصنع 3 في 28 مباراة.

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي.

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.