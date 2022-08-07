نادي الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على ريد بول سالزبورغ (فيديو)

حقق نادي الاتحاد السعودي فوزا مثيرا بنتيجة 4/3 على ريد بول سالزبورغ النمساوي في مباراة ودية، اليوم الأحد؛ استعدادا للموسم المقبل.

وسجل المهاجم البرازيلي رومارينيو هدفين في الدقيقتين 4 و33، في حين سجل أحمد شراحيلي هدفا في الدقيقة 28، وهارون كمارا هدفا في الدقيقة 59.

🎥 | شاهد هدف #الاتحاد الاول على سالزبورغ عن طريق رومارينهو ١-٠ pic.twitter.com/bvqd2TTXKc — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

وكان الاتحاد قد تغلب 1/0 على لوزيرن قبل أيام. ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الوحدة الإماراتي، يوم الجمعة، في مباراة ودية.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الثاني في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق احمد شراحيلي 2-1 pic.twitter.com/j03RJliMBs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي.

🎥| شاهد هدف #الاتحاد الثالث في مرمى سالزبورغ النمساوي عن طريق رومارينهو 3-1 pic.twitter.com/RJCGnMQoge — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 7, 2022

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس.