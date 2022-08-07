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رياضة

نادي الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على ريد بول سالزبورغ (فيديو)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 15:15 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 15:50 GMT

نادي الاتحاد يحقق فوزا مثيرا على ريد بول سالزبورغ (فيديو)

حقق نادي الاتحاد السعودي فوزا مثيرا بنتيجة 4/3 على ريد بول سالزبورغ النمساوي في مباراة ودية، اليوم الأحد؛ استعدادا للموسم المقبل. وسجل المهاجم البرازيلي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الاتحاد السعودي فوزا مثيرا بنتيجة 4/3 على ريد بول سالزبورغ النمساوي في مباراة ودية، اليوم الأحد؛ استعدادا للموسم المقبل.

وسجل المهاجم البرازيلي رومارينيو هدفين في الدقيقتين 4 و33، في حين سجل أحمد شراحيلي هدفا في الدقيقة 28، وهارون كمارا هدفا في الدقيقة 59.

وكان الاتحاد قد تغلب 1/0 على لوزيرن قبل أيام. ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الوحدة الإماراتي، يوم الجمعة، في مباراة ودية.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي.

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس.

 

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