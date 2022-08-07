غياب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون السعودي يثير التساؤلات بشأن قرب انتقاله للأهلي

أثار مصطفى فتحي، لاعب نادي التعاون السعودي، أزمة بين جماهير ناديه بعدما تغيب عن معسكر فريقه الذي انطلق في هولندا، استعدادًا للموسم الجديد للدوري السعودي، والذي من المقرر أن ينطلق في 25 أغسطس الجاري.

وضمت قائمة التعاون التي غادرت إلى معسكر هولندا، اسم مصطفى فتحي، تمهيدا لتوجه اللاعب مباشرة من القاهرة إلى أمستردام، على غرار زميله الكاميروني تاوامبا، وغالبية المحترفين الأجانب، لكن لم يظهر اللاعب المصري في مباراة التعاون الودية الأخيرة أمام الوصل الإماراتي، التي خسرها الفريق (1-2)، مما أثار شكوك جماهير التعاون بشأن مستقبل اللاعب مع ناديهم، بعد ربطه بالانتقال للنادي الأهلي المصري.

من جانبها، تساءلت صحيفة ”المدينة“ في تقرير نشرته بعنوان ”أين مصطفى فتحي، ولماذا لم يلتحق بمعسكر الفريق؟.. عن سر غياب اللاعب، بينما يلتزم ناديه الصمت ولا يوضح الأسباب.

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من وصول بعثة #التعاون إلى نقطة التجمع في "جدة" قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي اليوم الجمعة، على أن يلتحق الجهاز الفني وبقية اللاعبين الأجانب بمقر البعثة في هولندا 🇳🇱 pic.twitter.com/QkTJNjU7jA — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 21, 2022

وتابعت الصحيفة السعودية في تقريرها: ”هناك أخبار تفيد بأن اللاعب متمسك بعرض فريق الأهلي المصري، إذ يسعى الفريق الأحمر إلى ترتيب أوراقه وإعادة تماسك الفريق بالتعاقد مع عدد من اللاعبين، حيث يأتي مصطفى في مقدمتهم، لكن هذا الأمر يواجه عقبات كبيرة لعل أهمها تمسك فريقه التعاون به، لا سيما وأنه كان أحد نجوم الفريق الموسم الماضي.

وكانت إدارة الفريق السعودي قد حددت مهلة للاعب من أجل الانضمام إلى المعسكر، لكن تلك المدة شارفت على الانتهاء ولم ينضم مصطفى حتى الآن لفريقه.

ونجح فتحي في إبقاء التعاون بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعة 6 في 14 مباراة لعبها مع فريقه، بعد الانتقال إليه قادمًا من الزمالك، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي.

وكان مصطفى فتحي قد انتقل إلى التعاون قادمًا من الزمالك في يناير 2022، وينتهي عقده في صيف 2025.

وينتهي عقد مصطفى فتحي مع التعاون، بنهاية صيف 2025، ولم يُكمل التعاون إرسال مبلغ انتقاله من الزمالك حتى الآن، حيث يتبقى للفريق الأبيض 400 ألف دولار، بعد أن سدد التعاون مبلغ 600 ألف دولار، من إجمالي قيمة الصفقة المقدرة بمليون دولار.

ومن المقرر، أن يستهل التعاون مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الفتح، يوم 27 أغسطس الجاري، في الأحساء.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد قال في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إن مجلس الإدارة نجح في إبرام العديد من الصفقات القوية، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف الخطيب: ”فيه تدعيم قوي جدا بلاعبين سنحتاجهم الفترة المقبلة في بعض المراكز، وهذا لا يقلل من اللاعبين المتواجدين حاليا اللي لازم يستريحوا قليلا من الإجهاد وتلاحم المواسم“.