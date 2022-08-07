الشباب يوقع عقدا مع سانتي مينا.. ويقترب من ضم الغابوني أرون بوبيندزا

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الشباب السعودي وقع عقدا مع الإسباني سانتي مينا، لاعب سيلتا فيغو الإسباني، لينضم لليوث في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”TQHTPodcast“، فإن اللاعب الإسباني قد يكون مع فريق الشباب على نفس الطائرة العائدة للسعودية للانضمام للفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب سانتي مينا، البالغ من العمر 26 عاما، في مركز الهجوم لنادي سيلتا فيغو منذ 2019، قادما من فالنسيا، كما يشارك في المنتخب الإسباني منذ 2013.

وفي الموسم الماضي خاض 33 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

سانتي مينا 26 عام لاعب سيلتا فيجو ارتبط اسمه مع نادي #الشباب مشاهده ممتعه pic.twitter.com/y9phClprZw — متعب بن سليمان🪄 (@abuyazan17) August 7, 2022

وفي ذات السياق، كشفت تقارير صحفية أن نادي العربي القطري يدرس إعارة الغابوني أرون بوبيندزا لاعب الفريق لنادي الشباب السعودي، خلال الموسم المقبل.

وانضم أرون بوبيندزا صاحب الـ26 عاما، لنادي العربي في 2021، قادما من هاتاي سبور التركي، وبدأ اللاعب الاحتراف في 2015، مع نادي سي إف مونانا الغابوني.

وسبق للمهاجم الغابوني اللعب للعديد من الأندية مثل جيروندان بوردو، باو (إعارة)، جازيليك أجاكسيو (إعارة)، تور (إعارة)، فييرينسي (إعارة)، هاتاي سبور.

وتلقى الشباب أمس السبت هزيمه ثقيلة أمام نظيره سيلتا فيغو (6/0) في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس، على لقب كأس بطولة كينوتشو التذكارية.

وتحدث طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي بنادي الشباب، عن خسارة الفريق الودية أمس، عبر حسابه على تويتر، قائلا: ”لعبنا أمام فريق أوروبي كبير، في جاهزية كاملة لبداية الموسم الأسبوع المقبل، وقدمنا 30 دقيقة مثالية جدا توازي مرحلة الإعداد التي وصل إليها الفريق من أحمال بدنية عالية، وتمارين تقوية وحديد مكثفة مما أظهر بطئا في الحركة، وانخفاضا في السرعات، وكنا نتمنى أن نخوض اللقاء في نهاية الإعداد“.

ويستعد الشباب للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي ينطلق في 25 أغسطس الجاري.

ويلتقي الشباب بنظيره الباطن، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في 26 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد، مشاركة الشباب في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن مواجهة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في فبراير المقبل.