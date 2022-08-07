موعد مباراة الهلال وألميريا والقنوات الناقلة

يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره ألميريا الإسباني، في مواجهة ودية، مساء اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وستقام المواجهة على ملعب بيرنلي في مدينة بيرتون الإنجليزية، وهي الأولى من نوعها بين الفريقين عبر تاريخهما، إذ لم يسبق للهلال مواجهة ألميريا الإسباني العائد مجدداً لمنافسات الدوري الإسباني بعد 7 أعوام من هبوطه، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وعاد ألميريا إلى منافسات الليغا بعد غياب 7 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدر الدرجة الثانية متقدماً على بلد الوليد.

وتوج ألميريا بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد اعتلائه صدارة الترتيب بنهاية الجولة الـ42 والأخيرة، بحصوله على 81 نقطة في المركز الأول، ليتأهل رسمياً إلى منافسات الليغا.

وتعد مواجهة الهلال بالنسبة لألميريا آخر تحضيراته قبل مواجهته الافتتاحية، أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني، الذي سينطلق بعد أسبوع من الآن على ملعبه في مدينة ألميريا.

أما الهلال فيستهل مواجهاته الرسمية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً يوم الـ25 من الشهر الحالي على نادي الخليج الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وكشفت الإعلانات الرسمية عن المباراة المرتقبة، بأن النقل التلفزيوني سيكون بجودة عالية وبتقنيات حديثة سيتم من خلال استخدم 33 كاميرا موزعة في أرجاء الملعب، بالإضافة إلى استخدام أفضل التقنيات الحديثة في الكاميرات المستخدمة أبرزها ثمانية أنواع في التصوير، وبإخراج أنتوني ميلز، الذي سبق له أن تولى عمل نهائي دوري أبطال أوروبا في عدة أعوام.

موعد مباراة الهلال وألميريا الودية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة الودية بين الهلال وألميريا، على قنوات روتانا سينما، وروتانا خليجية، وروتانا كلاسيك، وقناة LBC.