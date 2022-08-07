إدارة الهلال السعودي تتجه لتجديد عقد كاريلو لمدة موسم

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل اقتربت من تجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الفريق، موسمًا واحدًا حتى نهاية 2024.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، أن تجديد كاريلو جاء بتوصية من الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”إدارة الهلال تواصلت مع وكيل أعمال اللاعب، بهدف تقديم عرض لتجديد عقده، وبلغت المفاوضات مرحلة متقدمة لإتمام هذا الملف“.

وكانت إدارة الهلال وقعت عقدا احترافيا مع اللاعب لمدة عام واحد بالإعارة صيف موسم 2018، قادما من بنفيكا البرتغالي، وفي الموسم الذي يليه اشترت عقده ووقعت معه لمدة أربعة مواسم بدءًا من 2019.

ويدخل اللاعب الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي مع دخول موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وتوج كاريلو بالعديد من البطولات مع الهلال، أبرزها لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ”3 مرات“ وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي ”مرتين“، ودوري أبطال آسيا ”مرتين“، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية ”مرتين“.

وشارك أندريه كاريلو في 137 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة.

وخاض كاريلو 89 مباراة دولية برفقة منتخب بيرو، وسجل 11 هدفًا، منها هدف في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، أمام منتخب أستراليا، كما فاز كاريلو مع بيرو بالميدالية الفضية في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأصدرت مؤخرا رابطة دوري المحترفين جدول الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان، الذي يبدأ يوم 25 أغسطس 20222 وينتهي في الرابع من فبراير من العام المقبل.

وسيستقبل النصر، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، غريمه التقليدي الهلال بطل المسابقة في الجولة العاشرة يوم 26 ديسمبر 2022، بينما يرحل الهلال إلى جدة لملاقاة الاتحاد في السابع من يناير 2023 ضمن مباريات الجولة 12.

ويستضيف النصر في الثاني من أكتوبر نادي الاتحاد في إطار الجولة الخامسة، بينما يلعب الهلال مع الشباب في الجولة السابعة يوم 10 أكتوبر.

ويلاقي الشباب نظيره الاتحاد يوم 17 ديسمبر في الجولة التاسعة، ويلعب النصر بضيافة الشباب في الجولة 13 يوم 14 يناير 2023.

ويبدأ الهلال بطل المسابقة مشواره بالدوري بلقاء الخليج، ويرحل الاتحاد إلى الأحساء لملاقاة العدالة، ويلعب النصر مع الوحدة، بينما يستضيف الشباب الباطن في الجولة الأولى.