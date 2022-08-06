نادي النصر: محمد أبو جبل قدم لنا معلومات غير صحيحة.. وسنتقدم بدعوى ضده لـ"فيفا"

أصدر نادي النصر السعودي بيانا رسميا يوضح فيه موقفه من أزمة محمد أبو جبل، حارس الزمالك السابق، الذي أعلن تقدمه بشكوى ضد ”العالمي“ بعدما رفضت إدارة الأخير إتمام اتفاقها مع الحارس.

وقالت الإدارة في بيانها: ”دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبار من 1-8-2022، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع الزمالك بتاريخ 31-7-2022، وبناء على المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حرا للتوقيع في التاريخ المذكور وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع الزمالك يمتد حتى 30-8، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد خر في ذلك التاريخ إلا أنهم لم يقدما أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة“.

وأردف البيان: ”بد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة اتحاد الكرة المصري للتأكد من بعض المعلومات أخطرت إدارة النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأنا النصر لا يمكن أن يدخل في علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت الإدارة الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، الذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي“.

وأشار بيان النصر: ”بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بـ12 يوما، أرسل أبو جبل إخطارا أشار فه إلى أنه وقع مخالصة مع الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30-2 -2022، ويعتر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة كانت غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي“.

واختتم النصر بيانه: ”النصر يؤكد أن ما ذكر عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وستقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل، ونتفهم أن من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة“.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة محمد أبو جبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، يوم السبت، إن ”العقد المبرم بين النصر وأبو جبل غير ملزم للنادي السعودي“.

وأوضحت أن ”اللاعب قدم معلومات خاطئة للنصر، تكفي لإلغاء العقد واعتباره غير ملزم للتنفيذ قانونيا، حيث أن المعلومات تختص بنهاية عقده مع الزمالك وتواريخ توقيع العقد الجديد“.

وأضافت الصحيفة: ”تم إبلاغ الحارس ووكيل أعماله منذ فترة ليست بالقصيرة عن رفض إتمام التعاقد“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تبلغ قمية العقد 4 ملايين دولار في العامين الموقع عليهما بين الطرفين.

محمد أبو جبل يشكو النصر السعودي لـ"فيفا" ويطالب بكامل مدة عقده https://t.co/iSRH0IZpt3 pic.twitter.com/92QZcgz3sg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

وأعلن محمد أبو جبل، تقدمه بشكوى رسمية ضد نادي النصر السعودي بسبب ”عدم اعترافهم بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية“.

وكانت تقارير قد أشارت الفترة الماضية لتوقيع أبو جبل لصالح النصر بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.

وجاء بيان أبو جبل كالتالي: ”كثرت الأحاديث والأقاويل الفترة الماضية، وكان اللاعب وقتها ملتزماً الصمت تقديراً لاسم ومكانة ناديي الزمالك والنصر ولجماهيرهما التى يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ولكن الآن وبعد استنفاد كافة الحلول بين اللاعب وإدارة نادي النصر وجب علينا التوضيح“.

وأضاف البيان: ”كما هو واضح ومعلن من خلال برنامج الـ(TMS) تاريخ بداية ونهاية كل دوريات العالم بأن الدوري المصري يبدأ فى سبتمبر 2021 وينتهي في يونيو هذا العام، وطبقاً لقواعد وقوانين الفيفا فمن حق أي لاعب التوقيع مع أى نادٍ عند دخوله الفترة الحرة“.

وتابع: ”اللاعب أبو جبل دائماً يضع الزمالك فى الأولوية ولكن لعدم الاستقرار وتعاقب اللجان في النادي، كان عليه البحث عن وجهته المقبلة، وبعد دراسة العروض المقدمة للاعب وافق على عرض النصر السعودي ووقع معه لبداية عقده في أغسطس“.

وواصل: ”بعد تمديد جدول الدوري المصري لمشاركة المنتخب إذ سينتهي الدوري في نهاية أغسطس الحالي، إلا أن اللاعب حرص على عقده مع النصر وبالفعل تم عمل مخالصة تسوية بينه وبين الزمالك وهذا موقف يحسب لإدارة النادي“.

وأشار: ”تم الطلب مراراً وتكراراً عن طريق محاميه باستخراج تأشيرة الدخول للسعودية وإصدار تذاكر السفر إلا أنه فوجئ بالرد من جانب النصر بأن العقد المبرم غير معترف به وبطلانه لأسباب غير منطقية“.

وأشار: ”هو عقد مكتمل من حيث الأركان ومطابقة النصوص، وقد حرص محامي اللاعب على تسوية الأمور إذ يتسلم اللاعب جزءاً من عقده ويتنازل عن بقية المدة وتم الرفض ولم يجد قبولاً لدى إدارة النصر، وقاموا بعرض مبلغ أقل من ذلك بكثير ولم يقبل به اللاعب“.

وأشار البيان إلى أن أبو جبل بات لاعباً حرا يمكنه التوقيع لأي نادٍ آخر باعتراف النصر بالدفع عبر مراسلاتهم ببطلان العقد وعدم استمرار العمل به دون الرجوع للاعب.

واختتم البيان: ”سيترتب على ذلك رفع العقد الموقع بين الطرفين إلى المحكمة المختصة بالفيفا، والمطالبة بكامل العقد المالي مع النصر، وتقديم كل ما يثبت من أضرار تكبدها النصر بحق اللاعب أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون التنازل“.