موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

يصطدم المنتخب السعودي بنظيره المصري، مساء غد الأحد، في مواجهة قوية في نهائي بطولة كأس العرب للشباب التي تستضيفها المملكة حاليا.

وكان منتخب مصر وصل إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على الجزائر 3-1 في نصف النهائي، بينما تأهل الأخضر السعودي بالفوز على فلسطين 5-0 في الدور ذاته.

ويمتلك المنتخب السعودي لقبين في البطولة آخرهما العام الماضي 2021 في مصر، الذي حققه بعد الفوز على الجزائر في النهائي 2-1، بينما لم يسبق للفراعنة التتويج بالبطولة.

🔴 منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يرتدي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأسود في مباراة نهائي كأس العرب تحت 20 عاما أمام السعودية المقرر لها غدا الأحد الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة 🏆🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/qUZl0gp734 — EFA.eg (@EFA) August 6, 2022

وبدأ منتخب مصر للشباب مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، حيث تصدر مجموعته برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي أطاح منتخب مصر للشباب بنظيره منتخب المغرب وحقق فوزا على ”أسود الأطلس“ بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.

ونجح منتخب مصر للشباب في الدور نصف النهائي في إلحاق الهزيمة بنظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي لمواجهة منتخب السعودية.

وسبق أن تواجه منتخب السعودية ومصر 3 مرات في 3 نسخ من بطولة كأس العرب للشباب في 2011، و2020 و2021.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر والسعودية، مساء غد الأحد، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة ”الرياضية السعودية 1“ وقناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.