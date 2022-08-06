نادي الاتحاد ينوي تمديد عقد عمر هوساوي.. وإيقاف التجديد لفهد المولد

أفادت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لتمديد عقد المدافع عمر هوساوي الذي يتواجد في معسكر النمسا.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الاتحاد تنتظر عودة اللاعب من النمسا، والدخول في مفاوضات التمديد حتى نهاية الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن عقد عمر هوساوي، البالغ من العمر 36 عامًا، ينتهي في أكتوبر المقبل، بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحيفة، فإن فهد المولد أصبح لاعبًا حرًا، حيث انتهى عقده مع الاتحاد الشهر الماضي، بعد أن كانت الإدارة اتفقت معه في وقت سابق على التجديد، قبل أن إيقافه من لجنة المنشطات.

وفي مايو الماضي، قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، رسميًا، إيقاف فهد المولد نجم نادي الاتحاد لمدة عام ونصف العام بسبب تناوله مادة محظورة.

ومن المقرر أن يستهل الاتحاد مشواره في الدوري السعودي موسم 2022/2023 بمواجهة العدالة، يوم الجمعة 26 أغسطس.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال، الذي نال اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وقبل أيام أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي إيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد لمدة 4 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها (300 ألف ريال)، على خلفية ما يُعرف بـ“قضية التسجيلات“.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر، وأيضًا حرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، واللاعب المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي.