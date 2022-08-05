بعد رفض منح النادي التدابير الوقتية.. الهلال يقرر بقاء لوسيانو فييتو

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، بقاء لوسيانو فييتو لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع النادي، خلا الفترة البلة، بعد التأكد من عدم إبرام النادي لصفقات خلال الفترة المقبلة.

ورفض مركز التحكيم منح نادي لهلال التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل في فترة الانتقالات الحالية.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حكمت لصالح النصر بإيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال عن القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح ”العالمي“.

واتخذت إدارة الهلال قرارا باستمرار فييتو كلاعب أجنبي ثامن حتى نهاية الموسم وذلك بعد قرار المنع من تسجيل الصفقات الجديدة.

ووفقًا للقرار الذي صدر، أمس الخميس، فإن نادي الهلال لن يتمكن من التعاقد أو قيد لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الهلال قد طالب مركز التحكيم الرياضي الاستعجال في الرد على طلبه الخاص بالتدابير الوقتية في قضية لاعبه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

إدارة نادي الهلال كانت ترغب برفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية كنو، مايو الماضي، ولكن جاء قرار غرفة فض المنازعات كالصدمة، حيث لن يستطع النادي قيد أي لاعب جديد.

وفي يناير 2022، وبعد مفاوضات دامت لأشهر، أعلن الزعيم تجديد عقد كنو بشكل رسمي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.

لكن نادي النصر أعلن بعدها أن اللاعب كان قد وقّع للفريق خلال الفترة الحرة، وقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد.

لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في القضية، ثم قامت بتحويلها بالكامل إلى غرفة فض المنازعات، وهنا رفض الهلال الرد على الشكوى بداعي أن الأخيرة ليست مخولة بالنظر في الأمر.