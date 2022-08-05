الاتحاد يهدد بالتصعيد في قضية عبدالرزاق حمدالله: سنواصل التقاضي بالشقين الجنائي والمدني

أعلن نادي الاتحاد السعودي البدء بالخطوات القانونية في مقاضاة جميع من تسبب بالإضرار بالنادي من قِبل أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية، على خلفية ما يُعرف بـ“قضية التسجيلات“.

وفرضت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، لمدة 4 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها (300,000) (300 ألف ريال).

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا، مساء اليوم الجمعة، قال فيه إنه بدأ فعليًا خطوات قانونية ومقاضاة جميع من تسبب بالإضرار بالنادي من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية، مؤكدًا أنه على ”ثقة بأن العدالة ستقول كلمتها في نهاية المطاف“.

وقال الاتحاد في بيانه إنه سيواصل تحركاته القضائية لآخر درجات التقاضي المتاحة في المحاكم الرياضية وغير الرياضية، بشقيها الجنائي والمدني.

وشدد الاتحاد أن قرار لجنة الاحتراف ما زال ابتدائيًا مع العلم بأن القضية منظورة حاليًا أمام الفيفا.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/s11yNH2W4O — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 5, 2022

‏وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن المدة الزمنية، وعدد المباريات التي سيغيبها عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد، بعد إيقافه في قضية التسجيلات.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن عبدالرزاق حمدالله سيغيب عن أول 8 مباريات فقط، حيث بدأت عقوبة الإيقاف، من يوم 2 أغسطس.

وفي الجولة الافتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيلعب الاتحاد وصيف البطل مع العدالة الصاعد للأضواء، وستجمع أول قمة في الموسم الجديد بين النصر والاتحاد، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بالجولة الخامسة.

يذكر أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرضت عقوبات القضية التي تضمنت عقوبات على مسؤولين بنادي الاتحاد، ولاعبه عبدالرزاق حمدالله، ونادي الاتحاد نفسه، على خلفية ما يُعرف بـ“قضية التسجيلات“.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر، وأيضًا حرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وأشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إلى أنه ”تم الطلب من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر، مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار، وتم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها استنادًا للمادة 8 من اللائحة“.