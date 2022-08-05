قرار صاعق ينتظر الإعلان الرسمي.. عبد العزيز المريسل يثير الجدل بتغريدة غامضة

اثار الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل الجدل بتغريدة غامضة عبر موقع ”تويتر“ عن اقتراب صدور قرار سيصدم الجميع، وينتظر فقط إعلان القرار رسميا.

وكتب المريسل: ”قرار صاعق، انتهى، ينتظر فقط الإعلان الرسمي، القرار سيضعف موقف محبين الأسماء، وسيزيد قوة موقف محبين الكيان، اربطوا الأحزمة“.

قرار صاعق

انتهى

ينتظر فقط الإعلان الرسمي 🤌

القرار سيضعف موقف محبين الأسماء

و سيزيد قوة موقف محبين الكيان

اربطوا الأحزمة — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 5, 2022

وتضاربت آراء المتابعين عبر الحساب فتوقع البعض رحيل اسم قوى داخل النصر وربما يكون آندرسون تاليسكا، وتوقع البعض التعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير.

ويواجه تاليسكا حالة من التوتر مع المدرب الفرنسي رودى غارسيا بسبب تأخر اللاعب في الانضمام لمعسكر الفريق 8 أيام بسبب ارتباطه بحفلات غنائية في بلاده.

في حين كشف موقع ”footmercato“ الفرنسي أمس الخميس أن البلجيكي جيسون ديناير لديه عرضان من النصر والاتفاق السعوديين، بعد أن غادر نادى ليون الفرنسي هذا الصيف.

وكشف الاتحاد السعودي عن جدول الدوري السعودي للموسم المقبل حيث يستهل النصر مشواره بمواجهة الوحدة يوم السبت 27 أغسطس.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف.