نادي النصر يقدم عرضا لجون أنتوني بروكس.. والأهلي يوافق على انتقال عبدالرحمن غريب للعالمي

كشفت صحيفة ”البلاد“ أن إدارة نادي النصر السعودي ترغب في التعاقد مع الألماني/ الأمريكي جون أنتوني بروكس لاعب هرتا برلين الألماني السابق.

وقالت الصحيفة إن النصر برئاسة مسلي آل سعود قدم عرضا للمدافع جون بروكس لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب جون بروكس والبالغ من العمر 29 عاما، مع نادي هيرتا برلين، كما يلعب لمنتخب الولايات المتحدة دوليا ويلعب في مركز قلب الدفاع.

وسبق أن لعب جون بروكس​ خلال مسيرته الاحترافية مع هيرتا برلين وفولفسبورغ على مدار 10 مواسم.

صفقة عبدالرحمن غري​ب

‏وعلى سياق متصل وافقت إدارة النادي الأهلي على عرض نادي ‎النصر لاستعارة عبدالرحمن غريب لموسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان لاعب الأهلي، قد أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب عبد الرحمن غريب في صفوف الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل من أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما عقده مع النادي الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.