قضية كنو.. سبب رفض مركز التحكيم منح الهلال التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل خلال فترة الانتقالات

كشفت صحيفة ”الرياضية“ سبب رفض مركز التحكيم منح نادي الهلال السعودي التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل خلال فترة الانتقالات.

ووفقا للصحيفة فإن القضاة في ملف قضية محمد كنو رفضوا منح الهلال فرصة التدابير الوقتية، بحجة عدم إثباته الضرر.

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ورفع الهلال طلب التدابير الوقتية، واستند فيه على أمرين، الأول أن تسجيل لاعبي الفئات السنية قد مضى وقته، ولا يستطيع النادي تعويض منعه من التسجيل بهم، والثاني أن الفريق سيفتقد 10 لاعبين يمثلون المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

وجاء رد المحكّمين الثلاثة في القضية، بالرفض، لأن مذكرة الهلال ”لم تثبت بوضوح قانوني ضررًا صريحًا على النادي، وأن الأسباب المذكورة غير مقنعة“.

وذكرت ”الرياضية“ أن المحكّمين في القضية هم: سلطان أبا العلا، والمصري محمد عبدالرؤوف، والبريطاني ستيوارت ماكينيس، محكمًا مرجحًا.

وكانت غرفة فض المنازعات قد قررت، في مايو الماضي، منع نادي الهلال من تسجيل لاعبين لفترتين انتقاليتين، كما قررت إيقاف محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليا ودوليا 4 أشهر.

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وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن دفع 27 مليون ريال كتعويض مالي لنادي النصر، وألزمت أيضا محمد كنو ونادي الهلال بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتقدم الناديان باستئناف ضد القرار لمركز التحكيم الرياضي والذي لم يصدر حُكمه حتى الآن.

ووفقًا للقرار الذي صدر، عصر يوم الخميس، فإن نادي الهلال لن يتمكن من التعاقد أو قيد لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.