بطلب من نونو سانتو.. هيلدر كوستا يقترب من الاتحاد السعودي

توصل ليدز يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي الاتحاد السعودي لانتقال البرتغالي والأنغولي الأصل هيلدر كوستا إلى العميد ليتدرب تحت قيادة مدربه السابق نونو إسبريتو سانتو.

وأعلن الاتحاد الشهر الماضي التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو بعقد لمدة عامين بعد حوالي ساعة واحدة من توجيه الشكر للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وقال موقع teamtalk البريطاني إن جناح ليدز هيلدر كوستا يستعد للم الشمل مع نونو سانتو في الاتحاد، في حين ذكر تقرير أن مهاجم آخر سيتبعه قريبًا.

وعمل كوستا تحت قيادة نونو سانتو، حيث خاض الجناح 69 مباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي خلال فترة وجوده في ولفرهامبتون وساهم في تسجيل 16 هدفًا.

لا يزال أمام كوستا عامان متبقيان في عقده مع ليدز وتشير التقارير إلى أن عقده مع ”العميد“ قد يكون إعارة مع خيار الشراء.

وأمضى الدولي الأنغولي، 28 عاما، الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فالنسيا الإسباني. بدأ كوستا بشكل رائع في إسبانيا، على الرغم من أن دوره تضاءل بمجرد وصول بريان جيل من توتنهام هوتسبير أيضًا على سبيل الإعارة.

وعاد كوستا إلى ليدز يونايتد في الصيف، وقد شارك في تدريبات الفريق قبل الموسم، على الرغم من أنه لم يتم اصطحابه في جولة أستراليا الخارجية، ولم يشارك في أي من المباريات الخمس الودية التي خاضها ليدز.

وأكدت صحيفة ”يوركشاير إيفنينغ بوست“ أن الاتحاد مهتم بكوستا، وبمجرد انتقاله إلى قطب جدة من المتوقع أن يتبع زميله إيان بوفيدا كوستا.

وتمت إعارة بوفيدا إلى بلاكبيرن روفرز الموسم الماضي لكنه لم يشارك كثيرا في المباريات بسبب إصابة كبيرة في الكاحل.

وينتهي عقدا كل من كوستا وبوفيدا الحاليان في ليدز في عام 2024، مما يُسهل رحيلهما إلى الاتحاد في صفقة نهائية.

وسجل كوستا ثمانية أهداف مع ليدز يونايتد وصنع 11 تمريرة حاسمة في 71 مباراة جاءت معظمها مع الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وقد يمنحه رحيل رافينيا إلى برشلونة الأمل في المشاركة، على الرغم من أن ليدز تعاقد بالفعل مع بريندن آرونسون ولويس سينيستيرا، فيما سيواصل جو جيلهاردت الضغط من أجل المزيد من المشاركة، في حين أن باتريك بامفورد بات جاهزا بعد تعافيه من الإصابة.