رسميًا.. النصر السعودي يعلن رحيل راميرو فونيس موري إلى كروز أزول المكسيكي

أعلن نادي النصر السعودي رحيل الأرجنتيني راميرو فونيس موري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف الفريق بشكل رسمي، نحو كروز أزول المكسيكي.

وأصدر نادي النصر بيانًا أعلن من خلاله موافقته على انتقال راميرو فونيس موري إلى فريق كروز أزول المكسيكي، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال النادي العاصمي السعودي في بيانه: ”وافقت إدارة نادي النصر على بيع عقد اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس موري لنادي كروز أزول المكسيكي.. مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع العالمي.. ومتمنين له التوفيق“.

وافقت إدارة نادي #النصر على بيع عقد اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس موري لنادي كروز أزول المكسيكي . مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع #العالمي 💛

ومتمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/CRz447gIuK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 4, 2022

ويتبقى عام واحد على نهاية عقد فونيس موري مع نادي النصر، وهو نفس النادي الذي تعاقد مع جوناثان ”كابيسيتا“ رودريغيز من كروز أزول في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن المهاجم الأوروغواياني انتقل أخيرا إلى كلوب أمريكا المكسيكي.

وذكرت ESPN في يناير/كانون الثاني الماضي أن كروز أزول حاول التعاقد مع راميرو فونيس موري، البالغ من العمر 31 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، لكن فشلت المفاوضات ليتعاقد حينها مع البيروفي لويس أبرام.

وتعاقد كروز أزول بالفعل مع الأرجنتيني كارلوس روتوندي والأوروغواياني غونزالو كارنيرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم فونيس موري للنصر في صيف العام الماضي 2021 قادمًا من فياريال الإسباني، لكن ”العالمي“ يرحب بالاستغناء عنه للاستفادة المالية.

وبدأ النصر الاستعداد للموسم الجديد بقوة؛ إذ تعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان في صفقة انتقال مجانية.

وحصل النصر على المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال والاتحاد والفيحاء.