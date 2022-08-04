تقرير: عمر السومة ينتقل للعربي القطري بنظام الإعارة لمدة موسم

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن السوري عمر السومة قائد النادي الأهلي السعودي أتم اتفاقه النهائي مع فريق العربي القطري للعب في صفوفه خلال الميركاتو الحالي، بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه، إن السومة وقع رسميا عقود انتقاله للعربي القطري بنظام الإعارة لمدة موسم.

وأشارت إلى أن انتقال السومة للعربي القطري جاء بعد تسوية بعض مستحقاته لدى النادي الأهلي.

ووقع السومة على عقد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة حتى صيف 2023، وسيحصل الأهلي على ما يقرب من مليوني دولار مقابل تلك الصفقة.

وهبط النادي الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه ما خلق غضبا جماهيريا كبيرا ضد إدارة ماجد النفيعي الذي رفض الاستقالة وقرر الاستمرار في منصبه.

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 أخرى منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

وواجه السومة انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ بعدما انتهى الحال بالأهلي السعودي للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ الموسم المقبل، حيث لم يكن فاعلا بشكل كبير مع الفريق الموسم الماضي.

وسبق أن لعب السومة في صفوف القادسية الكويتي في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، ورحل عن الفريق إلى صفوف الأهلي في صيف 2014، والذي توج معه بلقب الدوري في موسم 2015-2016، كما حقق معه لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات.

وتمكن السومة من تسجيل 10 أهداف بقميص الأهلي، كما صنع 3 في 24 مباراة لعبها في الدوري الموسم الماضي، كما سجل هدفًا وصنع آخر في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد السومة الهداف التاريخي للأهلي والدوري السعودي للمحترفين برصيد 143 هدفًا في 179 لقاءً.