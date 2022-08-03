المنتخب السعودي يسحق فلسطين بخماسية ويطير لنهائي كأس العرب للشباب

خطف المنتخب السعودي للشباب تذكرة المباراة النهائية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

افتتح محمد سليمان التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ36، وأضاف عبدالله رديف الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بهدفين دون رد للأخضر الشاب.

وعزز عبدالله رديف تقدم المنتخب السعودي الشاب بالهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين نجح عبدالعزيز العليوة في تسجيل الهدف الرابع للأخضر.

واختتم صالح الرحماني حفلة الأهداف بالهدف الخامس عند الدقيقة الـ87.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد المقبل، وينتظر الفائز من مباراة مصر والجزائر في اليوم ذاته.

محمد بكر يضع الكرة بقوة في شباك فلسطين مسجلاً هدف التقدم للمنتخب السعودي نصف نهائي #كأس_العرب_للشباب #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fzEbmH7fxE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2022

المنتخب السعودي يضاعف تقدمه على فلسطين بهدف ثان.. شاهد الهدف نصف نهائي #كأس_العرب_للشباب #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/jvWpknpVgT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2022

أصبحت 3-0..

المنتخب السعودي يضيف ثالث الأهدف في مرمى فلسطين نصف نهائي #كأس_العرب_للشباب #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/pvrpzOUGtt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2022

المنتخب السعودي يضع قدماً في النهائي..

هدف رابع في شباك فلسطين والنتيجة 4-0 نصف نهائي #كأس_العرب_للشباب #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/8sfcf6fIfK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2022