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رياضة

المنتخب السعودي يسحق فلسطين بخماسية ويطير لنهائي كأس العرب للشباب
تاريخ النشر: 03 أغسطس 2022 16:10 GMT
تاريخ التحديث: 03 أغسطس 2022 16:35 GMT

المنتخب السعودي يسحق فلسطين بخماسية ويطير لنهائي كأس العرب للشباب

خطف المنتخب السعودي للشباب تذكرة المباراة النهائية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف المنتخب السعودي للشباب تذكرة المباراة النهائية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

افتتح محمد سليمان التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ36، وأضاف عبدالله رديف الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بهدفين دون رد للأخضر الشاب.

وعزز عبدالله رديف تقدم المنتخب السعودي الشاب بالهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين نجح عبدالعزيز العليوة في تسجيل الهدف الرابع للأخضر.

واختتم صالح الرحماني حفلة الأهداف بالهدف الخامس عند الدقيقة الـ87.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد المقبل، وينتظر الفائز من مباراة مصر والجزائر في اليوم ذاته.

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