كواليس جديدة.. متى بدأ الاتحاد مفاوضاته "المسجلة" مع عبدالرزاق حمدالله؟

كشف الإعلامي محمد الدويش، تفاصيل جديدة حول قضية التسجيلات الشهيرة التي ربحها نادي النصر السعودي مؤخرا ضد نادي الاتحاد السعودي ولاعبه عبدالرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عقوبات القضية التي تضمنت عقوبات على مسؤولين بنادي الاتحاد ولاعبه عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد نفسه.

من مصادري :

المفاوضات المسجّلة في أغسطس 2021 بينما فسخ #النصر لعقد حمد الله في نوفمبر

لم يقدم الاتحاد موافقة كتابية من النصر .

الشهادة الشرفية لم تثبت صدور موافقة رسمية من النصر ولو شفهية !

من رمى ليس هو من سجّل ! #قضية_حمدالله — محمد الدويش (@Aldowayesh) August 2, 2022

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، لمدة 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها (300,000) (300 ألف ريال)، على خلفية ما يُعرف بـ“قضية التسجيلات“.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر، وأيضًا حرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وأشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إلى أنه ”تم الطلب من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر، مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار، وتم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها استنادًا للمادة 8 من اللائحة“.

كم المدة القانونية التي سيتم فيها إيقاف عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد السعودي؟ https://t.co/9iHBh8dEiK pic.twitter.com/fuJfsqArP3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2022

وأضاف بيان اللجنة: ”تم منح حق الدفاع لكامل الأطراف، وبعد التأكد من الجهات المختصة من صحة التسجيلات، ولعدم وجود موافقة كتابية للشروع في التفاوض مع اللاعب أوقعت اللجنة قراراتها“.

وقال الدويش عبر تويتر: ”من مصادري المفاوضات المسجّلة في أغسطس 2021 بينما فسخ #النصر لعقد حمد الله في نوفمبر، لم يقدم الاتحاد موافقة كتابية من النصر“.

وتابع: ”الشهادة الشرفية لم تثبت صدور موافقة رسمية من النصر ولو شفهية، من رمى ليس هو من سجّل“.

ومن المتوقع أن يستأنف نادي الاتحاد على قرار لجنة الاحتراف، فيما أعلن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أن هناك جولة جديدة في تلك القضية، ما يعني الاستئناف هو الآخر على قرار لجنة الاحتراف.

وتنظر الفيفا قضية أخرى بين نادي النصر وحمدالله.