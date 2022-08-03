هيلدر كوستا يقترب من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، والقريب من إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن سعي الإدارة لإتمام صفقة البرتغالي هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي، كخيار لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال منار شاهين عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء: ”اقترب أكثر من أي وقت مضى.. هيلدر كوستا“.

كما قال الإعلامي بصحيفة ”الشرق الأوسط“، فارس الفزي، عبر حسابه على تويتر: ”أنهت إدارة الاتحاد اتفاقها مع اللاعب هيلدر كوستا وناديه، ومتبقي الفحص الطبي والتوقيع لإعلان التعاقد بشكل رسمي“.

ويلعب كوستا البالغ من العمر 28 عاما، في مركز الجناح الأيمن، وخاض عدة تجارب مع بنفيكا وموناكو ووولفرهامبتون وليدز يونايتد وفالنسيا.

وكان كوستا قد انتقل على سبيل الإعارة لفالنيسا الموسم الماضي، ولعب 27 مباراة في الدوري والكأس، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف.

وتبلغ قيمة الجناح البرتغالي هيلدر كوستا السوقية 5 ملايين يورو، وعقده ممتد مع ليدز يونايتد الإنجليزي حتى صيف 2024.

أستمتع بمهارات الفلته ( هيلدر كوستا )🔥🔥🔥🔥😍 pic.twitter.com/4IlzkXE097 — منبر الاتحاد (@mnbr_itti) August 3, 2022

وكانت إدارة الاتحاد قد وضعت عدة خيارات لضم جناح لتقوية الفريق بناء على مطالب سانتو، أبرزها المغربي أشرف بن شرقي، لكن الأخير اقترب من الانضمام لنادي الجزيرة الإماراتي.

كما أن مطالب البرتغالي نونو سانتو، بضم مواطنه هيلدر كوستا جعلت إدارة اتحاد جدة تفتح خطا مع الجناح البرتغالي.

وكان البرتغالي نونو سانتو قد طالب بالتعاقد مع جناح لديه نزعة هجومية لتدعيم صفوف الفريق عقب إلمامه بعناصر قائمته وإمكاناتهم الفنية.

وتستهدف إدارة الاتحاد لدعم صفوف فريقها الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد 2022-2023، خاصة عقب قرار لجنة الاحتراف بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة بداية من فترة التسجيل التالية ”الفترة الشتوية“ بسبب الشكوى المقدمة من نادي النصر واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله في الفترة المحمية.