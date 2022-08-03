الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع شوموردوف لاعب روما الإيطالي

‏كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع الأوزباكستاني إلدور شوموردوف، لاعب نادي روما الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الحالي.

ووفقا لما نقله موقع ”Tempo“ الإيطالي، فإن الهلال اجتمع مع وكيل اللاعب أمس لمناقشة إمكانية ضم شوموردوف خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

فيما ذكرت شبكة ”سبورت إيطاليا“ أن نادي تورينو قريب من التعاقد مع شوموردوف، خلال الأيام المقبلة، وأن اللاعب اقترب من مغادرة فريق روما الإيطالي.

وبدأ شومورودوف مسيرته الكروية في 2011، مع نادي مشعل مباركFK، الذي لعب له حتى 2015، قبل أن ينتقل إلى بونيودكور، الذي لعب له لمدة موسمين.

وينشط اللاعب الأوزباكستاني صاحب الـ27 عاما كمهاجم لنادي روما الإيطالي الذي انتقل إليه في 2021، قادما من جنوى، كما لعب لنادي روستوف في 2017 حتى 2020.

وشهد الموسم الماضي تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، كما تعد هذه المرة الـ18، حصولا على الدوري السعودي، والبطولة الـ65 في تاريخه.

ومع نهاية الموسم، كان هناك خبر صادم لجميع عشاق الزعيم، وهو حرمانه من فترتي انتقالات بعد إصدار لجنة فض المنازعات قرارها بذلك في قضية محمد كنو.

لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى بداية ميركاتو صيف 2022، حيث استأنفت إدارة الهلال على القرار أمام مركز التحكيم السعودي، وحتى الآن لم يصدر القرار النهائي.

ورفعت إدارة الهلال طلب تدابير وقتية لمركز التحكيم الرياضي، من أجل تعليق عقوبة الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين بسبب محمد كنو.

وكانت إدارة النصر قد رفعت شكوى ضد الهلال ومحمد كنو بسبب تجديد الأخير مع ناديه بالرغم من توقيعه للنادي الأصفر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده خلال يناير الماضي.

ولم يضم الهلال أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ويعيش الجمهور في حالة من الانتظار لقرار المحكمة.