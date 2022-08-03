كم المدة القانونية التي سيتم فيها إيقاف عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد السعودي؟

دارت عدة تساؤلات في الشارع الرياضي السعودي بشأن العقوبات التي أصدرتها لجنة الاحتراف ضد نادي الاتحاد من إيقاف عبدالرزاق حمدالله ومنع الفريق من التسجيل لفترة شتوية مقبلة، وكان أبرز تساؤل هو متى تبدأ مدة سريان إيقاف النجم المغربي؟

وكانت لجنة الاحتراف السعودية أعلنت، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، والمدير التنفيذي لفريق كرة القدم باتحاد جدة حامد البلوي لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف ريال، وإيقاف الإداري مشعل السعيد لمدة 3 أشهر، ومنع الاتحاد فترة واحدة من التسجيل.

جاء ذلك على خلفية قضية التسجيلات الصوتية التي أدانت الاتحاد بمفاوضة حمدالله خارج الفترة الحرة.

وأشارت تقارير إلى أن الفقرة 35 من لوائح الاحتراف تنص على أنه لا تحتسب فترة توقف النشاط الرياضي أثناء الموسم أو فيما بين موسمين، من ضمن الفترة الزمنية للإيقاف، وتستكمل العقوبة في حال التوقف في الموسم الذي يليه.

الكشف عن دور الوسيط الذي ورط حمدالله ونادي الاتحاد في "قضية التسجيلات" https://t.co/D3HEusVEy5 pic.twitter.com/nyhWEs0qVG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2022

وقال الناقد الرياضي عادل المرضي، في تصريحات تفلزيونية: ”أخيرا تم إسدال الستار على قضية الموسم، وتم إيقاف حمدالله وحامد البلوي ومنع التسجيل لفترة واحدة، البعض يقول إنها عقوبة مخففة ولكن أنا أقول إنها عقوبة مجحفة للاتحاد والسبب هو شهادة الشخصية الاعتبارية في اللحظة الأخيرة وهي النقطة الأهم، وكان السؤال المهم هل كانت إدارة النصر على علم بالمفاوضات وبعد شهادة الشخصية الاعتبارية وجد أنها كانت على علم بالمفاوضات وهذا ينفي التحريض، ويثبت فقط المخالفة الوحيدة وهي المفاوضات مع اللاعب دون الحصول على إذن كتابي مع علم إدارة النصر، لذلك جاءت العقوبة مخففة بسبب هذا الخطأ وهو التفاوض دون كتابة، وأرى أن منع التسجيل فترة واحدة كان مجحفا للاتحاد“.

وأضاف: ”لم يكن هناك تحريض أو تلاعب من الاتحاد بل أصبحت مخالفة تفاوض كتابي، ومنع الاتحاد من التسجيل أصبح عقوبة مغلظة، وموقف النادي في الاستئناف سيكون قويا، ولجنة الاحتراف ذكرت أن قضية حمدالله ستكون في الفيفا إذن لماذا تم الحكم عليه داخليا“.

📞 د. عادل المرضي:

منع #الاتحاد من التسجيل عقوبة مُغلَّظة .. وموقف النادي في الاستئناف قوي ..

الحصاد الرياضي …

@ADEL_MARDI

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/PIc4Ci0DSa — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 2, 2022

وعن مدة إيقاف حمدالله، أوضح: ”الفترة الفعلية لإيقاف حمدلله ستكون أقل من شهرين تقريبا 60 يوما، لأنها بدأت من يوم صدور القرار أمس، والدوري السعودي يبدأ بعد 22 يوما، أي سيتوقف شهري سبتمبر وأكتوبر فقط، ثم ينطلق معسكر المنتخب السعودي، ورغم ذلك أرى موقف الاتحاد سيكون قويا في الاستئناف“.

وبدأ إيقاف حمدالله في الثاني من أغسطس الجاري ويمتد حتى الثاني من ديسمبر المقبل أي 122 يوماً، لكن مسابقة الدوري السعودي التي ستنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري ستتوقف أكثر من مرة خلال سريان عقوبة المهاجم المغربي.

وتبدأ مسابقة الدوري السعودي بعد 22 يوما من بداية العقوبة، ومن ثم سيتوقف الدوري في شهر سبتمبر خلال أيام ”فيفا“ من 17 وحتى 30 سبتمبر أي 13 يوماً.

ومن المرجح أن يبدأ استعداد المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم 2022 بين 17 أكتوبر و20 نوفمبر، ما يعني توقف مسابقة الدوري لمدة 34 يوماً، وسيخوض ”الأخضر“ مبارياته في كأس العالم على مدار 8 أيام بين 22 و30 نوفمبر.

ومن المؤكد أن يعود عبدالرزاق حمدالله إلى المباريات في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المقترحة إقامتها بين 15 و17 ديسمبر.