أول تعليق من نادي النصر بعد عقوبات قضية التسجيلات

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على العقوبات التي تم توقيعها على نادي الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، يوم الثلاثاء، من قبل لجنة الاحتراف.

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه على تويتر: ”حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي“.

وأضاف: ”سندرس قرارات لجنة الاحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق“.

حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي.

سندرس قرارات لجنة الإحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق. — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 2, 2022

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

رد فعل نادي الاتحاد السعودي بعد منعه من التسجيل وإيقاف عبدالرزاق حمدالله https://t.co/uWgqJw9abc pic.twitter.com/tlnmNRmupi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2022

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن ايقاف حمد الله سيسري من تاريخ صدور قرار اللجنة اليوم.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.

وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان النادي الملقب بالعميد من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وأوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة اليوم بحق نادي الاتحاد قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.