إيقاف عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر.. وحرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، لمدة 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها (300,000) (300 ألف ريال)، على خلفية ما يُعرف بـ“قضية التسجيلات“.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد 3 أشهر، وأيضًا حرمان نادي الاتحاد من التسجيل للفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.

وأشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إلى أنه ”تم الطلب من الجهات الرسمية المختصة التأكد من سلامة الأدلة المقدمة من نادي النصر، مما أطال أمد الفصل في الشكوى لفترة تجاوزت المدة المقدرة لإصدار القرار، وتم تمديد المهلة لحين اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بها استنادًا للمادة 8 من اللائحة“.

وأضاف بيان اللجنة: ”تم منح حق الدفاع لكامل الأطراف، وبعد التأكد من الجهات المختصة من صحة التسجيلات، ولعدم وجود موافقة كتابية للشروع في التفاوض مع اللاعب أوقعت اللجنة قراراتها“.

وكان النصر قد قام بفسخ التعاقد مع حمدالله لأسباب قانونية ومشروعة، مطالبًا بحصوله على قيمة الشرط الجزائي.

وقدم النصر تسجيلات صوتية إلى اتحاد الكرة، تجمع حمدالله مع المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي، وتثبت تحريض إدارة العميد للاعب على فسخ عقده الساري مع النصر، من أجل التعاقد معه.