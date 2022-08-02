الأهلي يحاول إقناع عمر السومة بالرحيل إلى قطر

قالت تقارير صحفية سعودية، إن النادي الأهلي السعودي، وافق على عرض النادي العربي القطري للتعاقد مع عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وأسطورة النادي.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فإن الأهلي تلقى عرضا بمليوني دولار للتعاقد مع السومة، وهو الأمر الذي قوبل بالترحاب من قبل مجلس إدارة النادي.

وحتى الآن، يرفض السومة الرحيل إلى الدوري القطري بسبب وجود عائلته في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب في البقاء في السعودية، لهذا السبب.

وتعمل إدارة الأهلي على إقناع السومة بقبول العرض القطري والرحيل عن صفوف الفريق المقبل على منافسات ”دوري يلو“ لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه بشكل رسمي.

كان النادي الأهلي السعودي قد أعلن رسميا ضم الجناح الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، ليكون ضمن كتيبة ”الراقي“ في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، أن إدارة النادي الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاتوليكا الإكوادوري، من أجل الانضمام إلى قلعة الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر معلقا على الصفقة: ”الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي أهلاويا، حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

كما أعلن نادي فنربخشة التركي توصله إلى اتفاق مع الأهلي السعودي لضم المقدوني إزغان أليوسكي.

وقال فنربخشة في بيان عبر ”تويتر“: ”توصل نادي فنربخشة إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي لضم المقدوني إزغان أليوسكي بنظام الإعارة“.

وهبط النادي الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه ما خلق غضبا جماهيريا كبيرا ضد إدارة ماجد النفيعي الذي رفض الاستقالة وقرر الاستمرار في منصبه.