تايجر وودز يرفض عرضا بـ 800 مليون دولار للانضمام إلى سلسلة جولف مدعومة من السعودية

قال جريج نورمان، الرئيس التنفيذي لسلسلة (إل.آي.في) الجديدة للجولف المدعومة من السعودية، إن العملاق تايجر وودز رفض عرضا مقابل حوالي 700-800 مليون دولار للانضمام لهذه السلسلة.

وأبلغ نورمان محطة (فوكس نيوز) أن هذا العرض جاء قبل اختياره لرئاسة هذه السلسلة المثيرة للجدل والتي تحظى بدعم السعودية، بينما تتعرض لانتقادات من سلسلة بطولات المحترفين.

وقال نورمان، الفائز بلقبين في البطولات الكبرى، في مقابلة مساء يوم الاثنين ”لقد وصل العرض إلى هذا الرقم قبل تعييني في منصب الرئيس التنفيذي، لذا هذا الرقم كان حاضرا بالفعل“.

وأضاف ”حدث تواصل مع تايجر قبل تعييني في منصب الرئيس التنفيذي. هذا العرض وصل إلى هذا الرقم (700-800 مليون دولار) تقريبا“.

وتعاقدت السلسلة مع العديد من اللاعبين البارزين، منهم فيل ميكلسون وداستن جونسون وبرايسون ديشامبو، لكن وودز الحاصل على 15 لقبا في البطولات الكبرى قرر البقاء مع سلسلة بطولات المحترفين.