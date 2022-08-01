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رياضة

نادي النصر يهزم سرقسطة (فيديو)
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 19:06 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 19:55 GMT

نادي النصر يهزم سرقسطة (فيديو)

تغلب نادي النصر السعودي 2/1 على منافسه ريال سرقسطة اليوم الإثنين في مباراة ودية جمعت الفريقين في جزيرة ماريبا في إسبانيا. وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 1/0

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تغلب نادي النصر السعودي 2/1 على منافسه ريال سرقسطة اليوم الإثنين في مباراة ودية جمعت الفريقين في جزيرة ماريبا في إسبانيا.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 1/0 سجله سامي النجعي في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي العالمي.

وفي الدقيقة 61 عاد سامي النجعي وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثاني للنصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ريال سرقسطة هدف التقليص في الدقيقة 84.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع مالاغا وقادش استعدادا للموسم المقبل.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والبرازيلي لويس غوستافو.

وخرج النصر خالي الوفاض الموسم الماضي حيث احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنه تأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والاتحاد والفيحاء.

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