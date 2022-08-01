نادي النصر يهزم سرقسطة (فيديو)

تغلب نادي النصر السعودي 2/1 على منافسه ريال سرقسطة اليوم الإثنين في مباراة ودية جمعت الفريقين في جزيرة ماريبا في إسبانيا.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 1/0 سجله سامي النجعي في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي العالمي.

تيكي تاكا💥💥.. هدف نادي النصر الأول في مرمى سرقسطة عبر سامي النجعي.#النصر_سرقسطة pic.twitter.com/jj0tHhXOco — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وفي الدقيقة 61 عاد سامي النجعي وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثاني للنصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل ريال سرقسطة هدف التقليص في الدقيقة 84.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع مالاغا وقادش استعدادا للموسم المقبل.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والبرازيلي لويس غوستافو.

🎥 | هدف ريال سرقسطة الأول . pic.twitter.com/lJ9wRgGQ6B — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) August 1, 2022

وخرج النصر خالي الوفاض الموسم الماضي حيث احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنه تأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والاتحاد والفيحاء.