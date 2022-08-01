أهداف مباراة النصر وسرقسطة (فيديو)

تقدم نادي النصر السعودي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع ريال سرقسطة الإسباني، في جزيرة ماريبا، اليوم الإثنين.

وجاء هدف النصر عن طريق سامي النجعي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

تيكي تاكا💥💥.. هدف نادي النصر الأول في مرمى سرقسطة عبر سامي النجعي.#النصر_سرقسطة pic.twitter.com/jj0tHhXOco — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

ومن المقرر أن يلعب النصر مع مالاغا وقادش ب استعدادا للموسم المقبل.

وخرج النصر خالي الوفاض الموسم الماضي حيث احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنه تأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والاتحاد والفيحاء.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والبرازيلي لويس غوستافو.