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رياضة

أهداف مباراة النصر وسرقسطة (فيديو)
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2022 17:51 GMT
تاريخ التحديث: 01 أغسطس 2022 18:10 GMT

أهداف مباراة النصر وسرقسطة (فيديو)

تقدم نادي النصر السعودي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع ريال سرقسطة الإسباني، في جزيرة ماريبا، اليوم الإثنين. وجاء هدف النصر عن طريق سامي النجعي بتسديدة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تقدم نادي النصر السعودي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع ريال سرقسطة الإسباني، في جزيرة ماريبا، اليوم الإثنين.

وجاء هدف النصر عن طريق سامي النجعي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع مالاغا وقادش ب استعدادا للموسم المقبل.

وخرج النصر خالي الوفاض الموسم الماضي حيث احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنه تأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والاتحاد والفيحاء.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والبرازيلي لويس غوستافو.

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