إصابة أوسبينا في مباراة النصر وسرقسطة (فيديو)

تعرض الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لاعب نادي النصر السعودي للإصابة خلال مباراة الفريق الودية أمام ريال سرقسطة، اليوم الإثنين.

وأظهر مقطع فيديو تعرض أوسبينا للإصابة خلال خروجه من منطقة العمليات لإبعاد إحدى الكرات، ودهس أحد لاعبي ريال سرقسطة قدم الحارس الكولومبي في الدقيقة التاسعة.

لكن الحارس الكولومبي عاد ليكمل المباراة التي تقام في جزيرة ماريبا في إسبانيا، حيث يقيم النصر معسكرا تدريبيا استعدادا للموسم الجديد.

وكان النصر قد أعلن التعاقد مع أوسبينا الشهر الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نابولي الإيطالي.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع مالاغا وقادش ب استعدادا للموسم المقبل.

وخرج النصر خالي الوفاض الموسم الماضي حيث احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنه تأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والاتحاد والفيحاء.