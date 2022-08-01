الأهلي السعودي يوافق على انتقال إزغان أليوسكي إلى فنربخشة

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن إدارة النادي الأهلي السعودي وافقت على إعارة المقدوني إزغان أليوسكي إلى نادي فنربخشة التركي، خلال سوق الانتقالات الحالي.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي وافقت على انتقال إزغان أليوسكي على سبيل الإعارة لموسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كل من ناديي طرابزون سبور، وبشكتاش التركيين أيضا مهتمين باللاعب المقدوني، بعد أن أعلن رغبته في الرحيل عن الأهلي واللعب في أوروبا بعد هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

ويلعب إليوسكي في مركز الظهير الأيسر، وانضم للأهلي في صيف 2021، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، ولعب أليوسكي الموسم الماضي مع الأهلي 30 مباراة، مسجلا 6 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد، صيف 2017، مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.

وشارك أليوسكي في 171 مباراة مع ليدز يونايتد سجل فيها 22 هدفا، وصنع 19، وفقا لموقع ”transfermarkt“، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم.

كما لعب أليوسكي 92 مباراة مع شافهاوزن، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7، بينما سجل 4 أهداف، وصنع 4 في 57 مباراة مع يونغ بويغ، ومع لوغانو لعب 54 مباراة، سجل فيها 20 هدفا، وصنع 16.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين ما زالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، ويوسف العبدلي من الاتحاد المنستيري التونسي، ورينان ريبيرو في صفقة انتقال حر، وإبراهيم الزبيدي من الطائي.

ورحل عن الأهلي كارلوس إدواردو إلى بوتافوغو البرازيلي، وعبدالله حسون ترمين إلى ضمك، ومحمد يحيى مجرشي إلى الفيحاء، وحسين علي المقهوي إلى الفتح، ونوح الموسى إلى الفتح.

وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة واحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، لينزل إلى دوري الدرجة الأولى مع الفيصلي والحزم.