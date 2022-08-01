سعود الصرامي: شهادة "الشخصية الاعتبارية" قلبت قضية حمدالله رأسا على عقب

قال الإعلامي السعودي، سعود الصرامي، إن شهادة الشخصية الاعتبارية قلبت قضية عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي رأسا على عقب، بحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وغرد المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر: ”هات إذنك، شهادة الشخصية الاعتبارية قلبت القضية رأسا على عقب، المصداقية صعبة قوية“.

لا تحذفها

لاني برجع اسوي لك كشف حساب

المهم

لا تعطيني بلوك و خلك شجاع لو مره وحده يا من تنتحل شخصية سعود الصرامي

. https://t.co/79p76P16Tv — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 1, 2022

ويقصد الصرامي بالأمر الأزمة المثارة حاليا بعد الشكوى التي رفعها نادي النصر السعودي ضد إداريي نادي الاتحاد السعودي ولاعبه عبدالرزاق حمدالله مرفقة بتسجيلات تثبت تحريض اللاعب على ناديه في الفترة المحمية.

وكان الصحفي السعودي دباس الدوسري قد كشف نص شهادة ـ الأمير منصور بن محمد ـ وهو المقصود بالشخصية الاعتبارية لدى لجنة الاحتراف في قضية تسجيلات النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق، والاتحاد حاليا.

ووفقا لدباس الدوسري، فإن الأمير منصور بن محمد شهد أن المفاوضات مع حمدالله كانت بموافقة شفهية من العضو الذهبي الداعم في نادي النصر السعودي الأمير خالد بن فهد.

ويتهم النصر حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد بالتفاوض مع اللاعب المغربي في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل عن النادي.

وفي أبريل الماضي، أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، جدلا واسعا، بين جماهير النصر والاتحاد.

سعود الصرامي: الإعلام النصراوي الأصيل والحقيقي "مختطف" https://t.co/gLH6EJauGn pic.twitter.com/l5LQV8ru8e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي إلى أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لنادٍ يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

ولم تصدر لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن قرارا في شكوى النصر ضد البلوي ومسؤولي الاتحاد، في الوقت الذي تنظر فيه الفيفا قضايا متبادلة بين حمدالله وناديه السابق النصر.

وتحدى عبدالعزيز المريسل، الصرامي، مغردا :“لا تحذفها، لأني برجع أسوي لك كشف حساب، المهم، لا تعطيني بلوك وخلك شجاع لو مرة واحدة يا من تنتحل شخصية سعود الصرامي“.

وسبق أن راهن المريسل على منع نادي الاتحاد من التسجيل فترتين وإيقاف حمدالله على خلفية قضية التسجيلات ذاتها.