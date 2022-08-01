الأهلي السعودي يعلن رسميا ضم الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا ضم الجناح الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي، ليكون ضمن كتيبة ”الراقي“ في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، أن إدارة النادي الأهلي توصلت لاتفاق نهائي مع الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي كاتوليكا الإكوادوري، من أجل الانضمام إلى قلعة الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر معلقا على الصفقة: ”الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي أهلاوياً، حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

✍️/ تعاقد

⚽/ الأرجنتيني ليساندرو الزوجاراي أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر ——————

🎥 أهلاً ليتشا 🇦🇷💚 pic.twitter.com/9YP16JIg6A — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 1, 2022

ولعب ليساندرو، البالغ من العمر 32 عاما، لنادي كاتوليكا في 2021، قادما من نادي أوكاس الإكوادوري، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 1.20 مليون يورو.

وسبق للاعب الأرجنتيني الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، اللعب للعديد من الأندية مثل شاكو فور أيفر، أتلتيكو بارانا، نيوز أولد بويز، سان خوسيه.

ويسعى الأهلي برئاسة ماجد النفيعي للعودة سريعا للمنافسة مرة أخرى بدوري المحترفين، بعد أن قضى موسما سيئا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين السعودي.

وكان الأهلي أعلن مؤخرا ضم المهاجم التونسي يوسف العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي بعقد يمتد لموسمين بجانب وصول الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، حيث وقع عقود انضمامه لموسم واحد مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

وقرر الأهلي الحفاظ على المدرب روبرت سيبولدي لموسم، بجانب تمديد عقود لاعبيه هيثم عسيري وزياد الجهني حتى 2026، ومحمد المجحد حتى 2025.