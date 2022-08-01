اتحاد الكرة السعودي يعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، يوم الاثنين، من المقرر أن يتقدم بملف متكامل مدعّم بالمتطلبات والشروط جميعًا، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن، يوم الاثنين، تقدم 4 دول رسميًّا بطلب استضافة البطولة.

وقامت الاتحادات الوطنية الأربعة بإعلان رغبتها في استضافة البطولة الأهم في قارة آسيا لمنتخبات السيدات، وهي: الاتحاد السعودي، والاتحاد الأردني، والاتحاد الأسترالي، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2026 خلال العام المقبل 2023.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن التقدم بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 1, 2022

وأكد ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الإعلان عن نية الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، يأتي في ظل الدعم والاهتمام الكبير من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو ما يدفع الاتحاد دائمًا للمنافسة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.

وأضاف المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخة مميزة لكرة القدم النسائية.

واختتم المسحل حديثه بأن الاتحاد السعودي سيبدأ في تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق الهدف المنشود.

واستضاف الأردن كأس آسيا للسيدات عام 2018، في حين تطمح السعودية في أن تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب آسيا تستضيف البطولة.