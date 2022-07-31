تفاصيل عرض العربي القطري لضم عمر السومة نجم الأهلي السعودي

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي العربي القطري لضم السوري عمر السومة، نجم الأهلي السعودي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة، يوم الأحد، أن الأهلي يدرس بجدية عرضا ينقل السومة إلى الدوري القطري.

وأوضحت الصحيفة، وفقا لمصادرها، عن تلقي النادي الأهلي عرضا بقيمة مليوني دولار ”7.5 مليون ريال سعودي“ من العربي القطري مقابل شراء عقد السومة الممتد حتى يونيو 2024، حيث تدرس إدارة ماجد النفيعي العرض قبل الرد عليه بشكل نهائي.

وسق وأن ذكرت صحيفة ”إستاد الدوحة“ القطرية، أن السومة حدد بالفعل وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة القطرية أن النادي العربي أتم الاتفاق على ضم المهاجم السوري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضافت أن السومة من المتوقع وصوله خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام إجراءات انتقاله لصفوف العربي.

وستهدف إدارة الأهلي لتوفير راتب السومة الضخم خاصة أن النادي السعودي تعرض لأزمة مالية كبرى عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وأوضحت الصحيفة نفسها أن المهاجم السوري يملك عرضا من نادي الجزيرة الإماراتي إضافة إلى بعض العروض من الدوري القطري.

السومة الهداف التاريخي لأهلي جدة شارك خلال 240 مباراة وسجل 192 هدفا وصنع 30 أخرى منذ انضمامه في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

وكانت العديد من الأخبار تتحدث عن مستقبل عمر السومة خلال الفترة الماضية، بأنه يطالب بالرحيل عن النادي الأهلي بعد هبوطه، وأيضًا مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان الأهلي قد قرر إعارة المقدوني أزجيان أليوسكي لمدة موسم واحد لحين العودة إلى دوري المحترفين، إضافة إلى إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه دانكلير بيريرا.

دوري يلو للدرجة الأولى يحدد 6 لاعبين أجانب لكل فريق، وهو الأمر الذي دفع إدارة الأهلي لتقليص عددهم من 8 لاعبين محترفين.