نادي الاتحاد السعودي يضع أشرف بنشرقي خيارًا أخيرًا

ذكرت صحيفة ”الاقتصادية“ الرياضية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الاتحاد المغربي وضعت اللاعب المغربي أشرف بنشرقي خيارًا أخيرًا، حال عدم النجاح في إنهاء المفاوضات، التي تتكتم عليها بشدة، لضم لاعبين جدد.

وقبل أيام ودع أشرف بنشرقي جماهير الزمالك عقب قيادة الفريق للفوز على منافسه التقليدي الأهلي 2/1 والتتويج بكأس مصر موسم 2020/2021، وأعلن الزمالك، الشهر الماضي، أن بنشرقي، البالغ من العمر 27 عامًا، أبلغه رغبته في الرحيل مع نهاية عقده، وعدم التمديد لفترة أخرى.

وسبق أن لعب بنشرقي في الدوري السعودي من بوابة الهلال.

وحتى الآن تعاقد الاتحاد مع المصري طارق حامد، وأحمد محمد شراحيلي، والمدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الاتحاد تحاول الوصول إلى اتفاق مالي مع الفيحاء والتعاون للتعاقد مع أحمد بامسعود من الأول، وسميحان النابت من الثاني، رغم تمسك إدارتي الناديين بعدم السماح للاعبين بالرحيل.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، خلف الهلال البطل، وحصد العميد 65 نقطة من 30 مباراة مقابل 67 نقطة للهلال.

ويعود آخر لقب للاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين إلى موسم 2008/2009، وهو أول موسم في نظام الاحتراف في الدوري السعودي.