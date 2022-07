مارتن برايثوايت نجم برشلونة على رادار ناديي النصر والشباب

كشف الإعلامي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن ناديي النصر والشباب السعوديين مهتمان بالدنماركي مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكره كونور، عبر حسابه على ”تويتر“، فإن ناديي النصر والشباب السعوديين يراقبان مهاجم برشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية القريبة من إدارة نادي برشلونة، ذكرت أن الإدارة تلقت عرضًا ماديًا ضخمًا، خلال الساعات الماضية، من نادٍ سعودي كبير لضم لاعب الفريق مارتن برايثوايت.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة يفكر في إنهاء التعاقد مع اللاعب الدنماركي، بسبب راتبه المالي الكبير، واللاعب يفكر جديًا بقبول العرض المقدم له من السعودية.

🚨Al Nassr and Al-Shabab are monitoring the condition of 31-year-old Barcelona striker Martin Braithwaite. 🔵 #ForçaBarça #النصر #الشباب pic.twitter.com/YSJCczVRmy

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 31, 2022