مارتن برايثوايت نجم برشلونة على رادار ناديي النصر والشباب

كشف الإعلامي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن ناديي النصر والشباب السعوديين مهتمان بالدنماركي مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكره كونور، عبر حسابه على ”تويتر“، فإن ناديي النصر والشباب السعوديين يراقبان مهاجم برشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية القريبة من إدارة نادي برشلونة، ذكرت أن الإدارة تلقت عرضًا ماديًا ضخمًا، خلال الساعات الماضية، من نادٍ سعودي كبير لضم لاعب الفريق مارتن برايثوايت.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة يفكر في إنهاء التعاقد مع اللاعب الدنماركي، بسبب راتبه المالي الكبير، واللاعب يفكر جديًا بقبول العرض المقدم له من السعودية.

ويرغب برشلونة برحيل برايثوايت منذ فترة طويلة، وكانت هناك عروض من الدوري الإنجليزي، لكن اللاعب الدنماركي رفض الفكرة لأنه كانت له تجربة في ميدلزبرة ولم يُكتب لها النجاح.

وسيوفر برشلونة القليل من المال، خاصة راتب اللاعب، لكن رحيل برايثوايت المجاني سيولد بعض الخسائر المالية لأن برشلونة دفع في شرائه مبلغ 18 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس فريقه السابق.

وانضم مارتن برايثوايت، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى نادي برشلونة في 2020 قادمًا من ليغانيس الذي لعب لمدة موسم واحد.

وسبق للمهاجم الدنماركي اللعب للعديد من الأندية، مثل: إيسبيرغ، وتولوز، وميدلزبرة، وجيروندان بوردو (إعارة)، كما يشارك منتخب بلاده منذ العام 2008.

وأبرم النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

وحقق الشباب موسمًا جيدًا، حيث استطاع الحفاظ على مستوى الفريق، فقد احتل المركز الرابع في جدول دوري المحترفين، وكان سببًا في هبوط النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.