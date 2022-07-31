آخر محطاته نادي الاتحاد السعودي.. كريم الأحمدي يعتزل كرة القدم

كشف موقع ”voetbalflitsen“ أن المغربي كريم الأحمدي، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، اتخذ قرارا رسميا باعتزال كرة القدم، والانضمام لأحد الأجهزة الفنية في نادي فينورد.

وقال الموقع، يوم الأحد: ”كريم الأحمدي يعلق حذاءه ويتحدث إلى فينورد مع دوره الجديد“.

وأضاف الموقع: ”أجرى الأحمدي محادثات مع فينورد حول منصب داخل ناديه السابق“.

وفي مارس من هذا العام، أشار الأحمدي بالفعل إلى أنه يفكر في الاعتزال متأثرا بإصابته القوية.

وكان نادي الاتحاد ودع قائده السابق المغربي كريم الأحمدي في فبراير الماضي بعد أن اتفق الطرفان على رحيل اللاعب عقب إصابته في مباراة الاتحاد والفيصلي في مشط القدم؛ ما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

واستبدل الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المغربي بالبرتغالي آندري فيليبي.

ولعب الأحمدي 98 مباراة مع الاتحاد بجميع المسابقات منذ انضمامه إليه، مطلع موسم 2018-2019، سجل خلالها هدفين، وصنع آخر.

وبدأ الأحمدي مسيرته الكروية في شباب إف سي تفينتي، في العام 2008، ثم انتقل لاعب خط الوسط إلى فينورد مقابل خمسة ملايين يورو، والذي يجري معه الآن محادثات حول منصب في النادي.

وحصل الأحمدي خلال رحلته مع فينورد، والتي بدأت منذ صيف 2014، على أربع بطولات، بواقع: بطولة دوري، وبطولة سوبر، وبطولتي كأس، خلال 266 مباراة لعبها بقميص الفريق الهولندي، سجل فيها 20 هدفا، وصنع 19.